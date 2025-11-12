TAGESVORSCHAU: Termine am 13. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 13. November 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 DEU: Formycon, Q3-Zahlen 06:45 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen 07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen 07:00 AUT: Strabag, Q3-Zahlen 07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen Und Kapitalmarkttag, (8.30 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/25 07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen 07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen (11.30 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen 07:00 DEU: GFT, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen (9.30 h Pressekonferenz) 07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Aegon, Q3-Zahlen 07:00 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen 07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Aumann, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen (8.00 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Q3 Trading Update 07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, 9Monatszahlen 07:30 DEU: HHLA, 9Monatszahlen 07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen 07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Aviva, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Burberry, Q3-Zahlen 08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3 Trading Update 09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz) 10:00 DEU: BayernLB, Q3-Zahlen 10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen 12:30 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen 18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen ESP: ACS, Q3-Zahlen LUX: Eurofins Scientific, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/25 08:00 GBR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q3/25 (vorläufig) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/25 (vorläufig) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (vorläufig) 08:00 GBR: Industrieproduktion 9/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 08:00 ROU: Industrieproduktion 9/25 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 10/25 10:00 POL: BiP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 FRA: IEA-Ölmarktbericht 11:00 EUR: Industrieproduktion 9/25 12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25 14:00 POL: Handelsbilanz 9/25 18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026, Berlin In der sogenannten Bereinigungssitzung nehmen die Fraktionen letzte Änderungen am Etatentwurf vor, bevor er im Bundestag zur Abstimmung steht. Es wird eine Sitzung bis spät in die Nacht erwartet. 09:00 DEU: BGH entscheidet über Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren 09:30 DEU: DIHK stellt World Business Outlook für den Herbst 2025 vor 09:30 DEU: Landgericht Berlin verhandelt Milliarden-Klage von Idealo gegen Google 10:00 DEU: Online-Pk Bitkom «Gipfel zur digitalen Souveränität» 10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2026, Frankfurt/M. DEU: Deutscher Handelskongress mit Bundeskanzler Merz, Berlin + 9.20 Uhr: Rede Bundeswirtschaftsministerin Reiche + 9.40 Uhr: Rede Digitalminister Wildberger + 14.10 Uhr: Rede Bundeskanzler Merz 09:00 DEU: BGH entscheidet über Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren, Karlsruhe 11:00 DEU: EZB-Forum zur Bankenaufsicht mit einer Eröffnungsrede der Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Claudia Buch, Frankfurt 12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Frankfurt/M. DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel + 1415 Pk BEL: Europäisches Parlament stimmt über Lieferkettengesetz ab, Brüssel BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi