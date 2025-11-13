W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Bilfinger auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Bilfinger nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der Industriedienstleister habe solide abgeschnitten und mit Umsatz und Ergebnis (Ebita) moderat positiv überrascht, schrieb Michael Kuhn am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das Highlight sei die starke Barmittelgenerierung./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:35 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Bank
Bilfinger

Das könnte dich auch interessieren

Cashflow-Ziel erhöht
Bilfinger erholen sich deutlichheute, 12:33 Uhr · dpa-AFX
Bilfinger erholen sich deutlich
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden