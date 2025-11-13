ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Bilfinger auf 'Buy' - Ziel 105 Euro
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Bilfinger nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der Industriedienstleister habe solide abgeschnitten und mit Umsatz und Ergebnis (Ebita) moderat positiv überrascht, schrieb Michael Kuhn am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das Highlight sei die starke Barmittelgenerierung./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:35 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP: Bilfinger legt weiter zu und engt Jahresziele 2025 ein - Aktie legt zuheute, 10:04 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungEin Gigant liefert ab – und eröffnet Anlegern neue Chancenheute, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeIst Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht08. Nov. · Acatis