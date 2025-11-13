EQS-Adhoc: Mainova Aktiengesellschaft in fortlaufenden Gesprächen über den möglichen Erwerb weiterer Anteile an der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA

EQS-Ad-hoc: Mainova AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung

Mainova Aktiengesellschaft in fortlaufenden Gesprächen über den möglichen Erwerb weiterer Anteile an der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA



[13.11.2025] | Frankfurt am Main

In Reaktion auf die aktuelle Presseberichterstattung informiert die Mainova Aktiengesellschaft darüber, dass sie fortlaufende Gespräche mit enercity Aktiengesellschaft und weiteren Gesellschaftern über einen möglichen Erwerb weiterer Anteile an der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA führt. Die Mainova Aktiengesellschaft hat vor einiger Zeit eine rechtlich unverbindliche Absichtserklärung ("Letter of Intent") über das Vorgehen im Hinblick auf eine mögliche Veräußerung von Anteilen durch enercity Aktiengesellschaft unterzeichnet. Der Ausgang der Gespräche, insbesondere ob, in welcher Höhe und zu welchen Bedingungen Anteile erworben werden sollen, ist offen.

Ende der Insiderinformation.

