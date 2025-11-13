W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: Mainova Aktiengesellschaft in fortlaufenden Gesprächen über den möglichen Erwerb weiterer Anteile an der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA

Uhr
EQS-Ad-hoc: Mainova AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung
13.11.2025 / 11:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

[13.11.2025] | Frankfurt am Main

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Mainova Aktiengesellschaft

60623 Frankfurt am Main

Wertpapier Kennnummern:

WKN: 655 346 / ISIN: DE 000655 346 4

WKN: 655 340 / ISIN: DE 000655 340 7

Notiert: regulierter Markt in Frankfurt am Main (General Standard);

Freiverkehr in Stuttgart

In Reaktion auf die aktuelle Presseberichterstattung informiert die Mainova Aktiengesellschaft darüber, dass sie fortlaufende Gespräche mit enercity Aktiengesellschaft und weiteren Gesellschaftern über einen möglichen Erwerb weiterer Anteile an der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA führt. Die Mainova Aktiengesellschaft hat vor einiger Zeit eine rechtlich unverbindliche Absichtserklärung ("Letter of Intent") über das Vorgehen im Hinblick auf eine mögliche Veräußerung von Anteilen durch enercity Aktiengesellschaft unterzeichnet. Der Ausgang der Gespräche, insbesondere ob, in welcher Höhe und zu welchen Bedingungen Anteile erworben werden sollen, ist offen.

Ende der Insiderinformation

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Mainova AG
Solmsstraße 38
60486 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon:069 - 213 - 83021
Fax:069 - 213 - 83020
E-Mail:c.ruebig@mainova.de
Internet:www.mainova.de
ISIN:DE0006553464, DE0006553407
WKN:655346, 655340
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart
EQS News ID:2229324
Ende der MitteilungEQS News-Service

Mainova

