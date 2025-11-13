EQS-Adhoc: Mainova Aktiengesellschaft in fortlaufenden Gesprächen über den möglichen Erwerb weiterer Anteile an der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA
EQS-Ad-hoc: Mainova AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung
Mainova Aktiengesellschaft in fortlaufenden Gesprächen über den möglichen Erwerb weiterer Anteile an der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA
13.11.2025 / 11:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
[13.11.2025] | Frankfurt am Main
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Mainova Aktiengesellschaft
60623 Frankfurt am Main
Wertpapier Kennnummern:
WKN: 655 346 / ISIN: DE 000655 346 4
WKN: 655 340 / ISIN: DE 000655 340 7
Notiert: regulierter Markt in Frankfurt am Main (General Standard);
Freiverkehr in Stuttgart
In Reaktion auf die aktuelle Presseberichterstattung informiert die Mainova Aktiengesellschaft darüber, dass sie fortlaufende Gespräche mit enercity Aktiengesellschaft und weiteren Gesellschaftern über einen möglichen Erwerb weiterer Anteile an der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA führt. Die Mainova Aktiengesellschaft hat vor einiger Zeit eine rechtlich unverbindliche Absichtserklärung ("Letter of Intent") über das Vorgehen im Hinblick auf eine mögliche Veräußerung von Anteilen durch enercity Aktiengesellschaft unterzeichnet. Der Ausgang der Gespräche, insbesondere ob, in welcher Höhe und zu welchen Bedingungen Anteile erworben werden sollen, ist offen.
Ende der Insiderinformation.
Ende der Insiderinformation
13.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mainova AG
|Solmsstraße 38
|60486 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|069 - 213 - 83021
|Fax:
|069 - 213 - 83020
|E-Mail:
|c.ruebig@mainova.de
|Internet:
|www.mainova.de
|ISIN:
|DE0006553464, DE0006553407
|WKN:
|655346, 655340
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart
|EQS News ID:
|2229324
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2229324 13.11.2025 CET/CEST