EQS-AFR: grenke AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

grenke AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
13.11.2025 / 11:22 CET/CEST
Hiermit gibt die grenke AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort:
https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/unternehmenskalender/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort:
https://www.grenke.com/en/investor-relations/corporate-calendar/
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort:
https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/unternehmenskalender/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort:
https://www.grenke.com/en/investor-relations/corporate-calendar/
