EQS-AFR: grenke AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
13.11.2025 / 11:22 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die grenke AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/unternehmenskalender/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://www.grenke.com/en/investor-relations/corporate-calendar/

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/unternehmenskalender/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://www.grenke.com/en/investor-relations/corporate-calendar/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:grenke AG
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
Deutschland
Internet:www.grenke.de
2229338 13.11.2025 CET/CEST

GRENKE

