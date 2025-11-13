EQS-News: PWO-Gruppe meldet erfreuliche Zahlen für den Neunmonatszeitraum 2025

EQS-News: PWO AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

PWO-Gruppe meldet erfreuliche Zahlen für den Neunmonatszeitraum 2025



13.11.2025 / 09:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PWO-Gruppe meldet erfreuliche Zahlen für den Neunmonatszeitraum 2025

Carlo Lazzarini (CEO): „Unsere Kunden beziehen uns immer früher in ihre Entwicklungsprojekte ein, sodass wir das volle Potenzial zum Beispiel moderner Leichtbaulösungen an der Grenze des technologisch Machbaren gemeinsam realisieren können. Auf diese Weise gestalten wir die Mobilität der Zukunft mit.“

Serienan- und -hochläufe kompensieren aktuelle Marktschwäche weitgehend

Hohes Neugeschäft und Erweiterung des Kundenportfolios

Konsequente Investitionen in den Ausbau der Marktposition

Oberkirch, 13. November 2025 – Die weltweite Automobilkonjunktur gestaltet sich zunehmend herausfordernder, und die geopolitische Lage ist unverändert instabil. Dennoch ist es der PWO-Gruppe in den ersten 9 Monaten des laufenden Geschäftsjahres gelungen, ihren erfolgreichen Kurs fortzusetzen und die Auswirkungen der aktuellen Marktschwäche auf Umsatz und Ergebnis deutlich zu begrenzen.

Im Neunmonatszeitraum 2025 erreichte die PWO-Gruppe die folgenden Kennzahlen:

Umsatzerlöse: 403,4 Mio. EUR (i. Vj. 421,2 Mio. EUR)

EBIT vor Währungseffekten: 21,8 Mio. EUR (i. Vj. 22,1 Mio. EUR)

EBIT inklusive Währungseffekten: 20,5 Mio. EUR (i. Vj. 21,6 Mio. EUR)

Konzernergebnis: 8,7 Mio. EUR (i. Vj. 9,7 Mio. EUR)

Investitionen: 28,2 Mio. EUR (i. Vj. 24,4 Mio. EUR)

Free Cashflow: -2,9 Mio. EUR (i. Vj. 22,8 Mio. EUR)

EK-Quote: 37,7 % (31.12.2024: 37,5 %)

Lifetime-Volumen des Neugeschäfts: rund 535 Mio. EUR (i. Vj. rund 525 Mio. EUR)

Serienan- und hochläufe aus unserem starken Neugeschäft der letzten Jahre wirken der aktuellen Marktschwäche entgegen und kompensieren sie weitgehend. Zusätzliche Umsatzeffekte ergaben sich aus rückläufigen Rohmaterialpreisen und Wechselkursen, die jedoch im Wesentlichen erfolgsneutral sind. Das EBIT vor Währungseffekten lag in der Gruppe im Neunmonatszeitraum fast auf Vorjahresniveau.

Zugleich bleiben wir im Neugeschäft erfolgreich. Einmal mehr freuen wir uns auch über die ersten Aufträge verschiedener Neukunden – von Automobilherstellern wie Zulieferern –, die wir im Neunmonatszeitraum an mehreren Standorten in unser Portfolio aufnehmen durften. 3 neue Aufträge für unseren neuen Standort in Serbien allein im dritten Quartal sichern zudem das dort geplante weitere Wachstum ab.

An allen Standorten bereiten wir uns auf weitere umfangreiche neue Serienanläufe vor. Dazu investieren wir sowohl in Gebäude und Anlagen als auch in die persönliche und fachliche Entwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Free Cashflow war daher in der Neunmonatsperiode leicht negativ. Dies wird sich im vierten Quartal jedoch wieder ausgleichen.

Unsere Prognosen für das laufende Geschäftsjahr bestätigen wir. Zwar schätzen wir die obere Hälfte der erwarteten Spanne des EBIT vor Währungseffekten von 23 - 28 Mio. EUR (i. Vj. 30,0 Mio. EUR) inzwischen als ein ambitioniertes Ziel ein, richten aber auch den Blick bereits auf 2026 und darüber hinaus.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten wir Umsatzerlöse in einer Spanne von 500 – 510 Mio. EUR (i. Vj. 555,1 Mio. EUR). In den weiteren Ausbau unserer Marktposition planen wir rund 40 Mio. EUR (i. Vj. 46,2 Mio. EUR) zu investieren. Der Free Cashflow soll positiv und im unteren einstelligen Mio.-EUR-Bereich (i. Vj. 33,3 Mio. EUR) liegen. Bei der Eigenkapitalquote rechnen wir mit einer Seitwärtsentwicklung (31.12.2024: 37,5 %) und beim Nettoverschuldungsgrad mit einem Wert unter 2,5 Jahren (31.12.2024: 1,6 Jahre). Im Neugeschäft wollen wir ein Lifetime-Volumen in der Spanne von 550 – 600 Mio. EUR (i. Vj. rund 630 Mio. EUR) erreichen.

Die Mitteilung zum Neunmonatszeitraum 2025 wird auf der PWO-Website unter https://www.pwo-group.com/de/presse-und-investoren/mediacenter/berichte-und-publikationen/veröffentlicht.

PWO AG

Der Vorstand



Kontakt:

Charlotte Frenzel

Corporate Communications & Investor Relations

T. +49 179 / 6904 237

M. charlotte.frenzel.ext.ma@pwo-group.com

PWO AG

Industriestraße 8

77704 Oberkirch

pwo-group.com

PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions

100+ Millionen Komponenten jährlich | 3.200 Mitarbeitende | 11 Standorte weltweit | Über 100 Jahre Erfahrung

Die PWO-Gruppe ist ein globaler Partner der Mobilitätsindustrie. Wir gestalten die Mobilität der Zukunft auf der Basis unseres antriebsunabhängigen und nachhaltigen Geschäftsmodells mit.

Als Technologieführer für klimafreundlichen Leichtbau, hochpräzise Umformtechnik und die zugehörigen Verbindungstechnologien entwickeln und fertigen wir eine breite Palette an komplexen Metallkomponenten und Systemen an der Grenze des technologisch Machbaren.

Unsere Lösungen verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir besetzen die Megatrends der Mobilitätsbranche Elektrifizierung, Sicherheit und Komfort und sind in fast jedem Pkw weltweit unverzichtbar. Mit innovativer Engineering-Kompetenz und Produktionsstandorten, die den „local-for-local“-Gedanken leben, sichern wir Kundennähe sowie höchste Qualität. Wir liefern weltweit effizient, flexibel und zuverlässig.

Als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen bieten wir ein sinnstiftendes Umfeld für persönliche Entfaltung. Verantwortung und Transparenz prägen unsere Unternehmensführung – strategisch verankert in unserem Leitmotiv: People. Planet. Progress.

Mehr unter: pwo-group.com

13.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: PWO AG Industriestraße 8 77704 Oberkirch Deutschland Telefon: +49 (0)7802 84-844 Fax: +49 (0)7802 84-789 E-Mail: ir@pwo-group.com Internet: www.pwo-group.com ISIN: DE0006968001 WKN: 696800 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 2229040

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2229040 13.11.2025 CET/CEST