Generali schafft kräftiges Wachstum

Mailand (Reuters) - Der Versicherer Generali sieht sich nach einem kräftigen Wachstum in den ersten neun Monaten auf Kurs, seine Ziele für 2027 zu übertreffen.

Der Betriebsgewinn seit Jahresauftakt legte nach Angaben vom Donnerstag um 10,1 Prozent zu auf 5,9 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 3,3 Milliarden Euro 14 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Gut lief das Geschäft mit Risikoversicherungen. Der Versicherer profitierte zudem davon, dass er weniger Schäden aus Naturkatastrophen begleichen musste.

Insgesamt bezifferte Generali die Ansprüche wegen Naturkatastrophen bis Ende September auf 573 Millionen Euro, das ist gerade einmal gut die Hälfte dessen, was das Unternehmen für das gesamte Jahr bereitgestellt hatte. "Das gibt uns noch mehr Zuversicht, dass wir in der Lage sein werden, unsere Ziele zu übertreffen", sagte Finanzchef Cristiano Borean.

Laut Plan bis 2027 hat sich Generali ein Gewinnwachstum von acht bis zehn Prozent vorgenommen. Zudem sollen kumuliert mehr als sieben Milliarden Euro an Dividenden ausgeschüttet und mindestens 1,5 Milliarden Euro über Aktienrückkäufe an die Aktionäre gegeben werden.

