Dow Jones Industrial Average® - Das große Bild
HSBC · Uhr
Das große Bild
Der Dow Jones® verlor gestern 800 Punkte – es war einer der schwächsten Handelstage des Jahres. Davon (noch) unberührt bleiben die langfristigen Aussichten der US-Standardwerte. Nach einer Vielzahl von Anläufen gelang Ende August der Sprung über die Barrieren bei 45.000 Punkten. Dieser Ausbruch entpuppte sich als der erwartete Katalysator, denn seither stehen diverse Rekordstände zu Buche. So gehört ein erneutes Allzeithoch (48.432 Punkte) ebenfalls zur Bilanz der zu Ende gehenden Woche. Übergeordnet kann die Kursentwicklung der letzten anderthalb Jahre als große Schiebezone interpretiert werden (siehe Chart). Aus der Höhe der Tradingrange ergibt sich ein langfristiges Anschlusspotenzial von rund 8.000 Punkten. Auf dem Weg bis zum Kursziel von 53.000 Punkten stellt die Trendlinie seit August 2022 (akt. bei 49.965 Punkten) eines der wenigen verbliebenen Zwischenziele dar. Für eine Fortsetzung des etablierten Trends sprechen auch das verhaltene Sentiment (siehe oben) sowie diverse Indikatoren. Hervorheben möchten wir die Relative Stärke Levy, die stabil über 1 notiert, sowie das intakte MACD-Kaufsignal. Auf der Unterseite markiert die 50-Tage-Linie (akt. bei 46.473 Punkten) eine erste wichtige Unterstützung.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 9102)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Der Dow Jones® verlor gestern 800 Punkte – es war einer der schwächsten Handelstage des Jahres. Davon (noch) unberührt bleiben die langfristigen Aussichten der US-Standardwerte. Nach einer Vielzahl von Anläufen gelang Ende August der Sprung über die Barrieren bei 45.000 Punkten. Dieser Ausbruch entpuppte sich als der erwartete Katalysator, denn seither stehen diverse Rekordstände zu Buche. So gehört ein erneutes Allzeithoch (48.432 Punkte) ebenfalls zur Bilanz der zu Ende gehenden Woche. Übergeordnet kann die Kursentwicklung der letzten anderthalb Jahre als große Schiebezone interpretiert werden (siehe Chart). Aus der Höhe der Tradingrange ergibt sich ein langfristiges Anschlusspotenzial von rund 8.000 Punkten. Auf dem Weg bis zum Kursziel von 53.000 Punkten stellt die Trendlinie seit August 2022 (akt. bei 49.965 Punkten) eines der wenigen verbliebenen Zwischenziele dar. Für eine Fortsetzung des etablierten Trends sprechen auch das verhaltene Sentiment (siehe oben) sowie diverse Indikatoren. Hervorheben möchten wir die Relative Stärke Levy, die stabil über 1 notiert, sowie das intakte MACD-Kaufsignal. Auf der Unterseite markiert die 50-Tage-Linie (akt. bei 46.473 Punkten) eine erste wichtige Unterstützung.
Dow Jones Industrial Average® (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungEin Gigant liefert ab – und eröffnet Anlegern neue Chancengestern, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeIst Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht08. Nov. · Acatis