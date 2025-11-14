Dow Jones Industrial Average® - Das große Bild

Der Dow Jones® verlor gestern 800 Punkte – es war einer der schwächsten Handelstage des Jahres. Davon (noch) unberührt bleiben die langfristigen Aussichten der US-Standardwerte. Nach einer Vielzahl von Anläufen gelang Ende August der Sprung über die Barrieren bei 45.000 Punkten. Dieser Ausbruch entpuppte sich als der erwartete Katalysator, denn seither stehen diverse Rekordstände zu Buche. So gehört ein erneutes Allzeithoch (48.432 Punkte) ebenfalls zur Bilanz der zu Ende gehenden Woche. Übergeordnet kann die Kursentwicklung der letzten anderthalb Jahre als große Schiebezone interpretiert werden (siehe Chart). Aus der Höhe der Tradingrange ergibt sich ein langfristiges Anschlusspotenzial von rund 8.000 Punkten. Auf dem Weg bis zum Kursziel von 53.000 Punkten stellt die Trendlinie seit August 2022 (akt. bei 49.965 Punkten) eines der wenigen verbliebenen Zwischenziele dar. Für eine Fortsetzung des etablierten Trends sprechen auch das verhaltene Sentiment (siehe oben) sowie diverse Indikatoren. Hervorheben möchten wir die Relative Stärke Levy, die stabil über 1 notiert, sowie das intakte MACD-Kaufsignal. Auf der Unterseite markiert die 50-Tage-Linie (akt. bei 46.473 Punkten) eine erste wichtige Unterstützung.

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: LSEG, tradesignal²

