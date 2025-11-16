W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Triebwerksausfall - Frachtmaschine muss in Düsseldorf landen

dpa-AFX · Uhr
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Eine Frachtmaschine der Airline Royal Jordanian ist wegen eines Triebwerksausfalls außerplanmäßig in Düsseldorf gelandet. Nach Auskunft der Bundespolizei war die Maschine auf dem Weg von Maastricht in der Niederlande nach Amman in Jordanien. Kurz nach dem Start sei es zum Vogelschlag gekommen, erklärte ein Sprecher.

Dabei sei das Triebwerk erheblich beschädigt worden, hieß es. Die Bundespolizei sprach bei dem Vorfall von einer sogenannten Sicherheitslandung.

Was die Maschine geladen hatte, war zunächst nicht bekannt./mkk/DP/he

