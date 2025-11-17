W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Healthineers auf 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einer Kapitalmarktveranstaltung in London auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61,30 Euro belassen. Mit Blick auf das Diagnostikgeschäft des Herstellers von Medizintechnik beklagte Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie fehlende Klarheit über eine Abspaltung der Sparte. Eine solche eröffne Potenzial für Aktienrückkäufe./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:40 / GMT

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens
Siemens Healthineers
JP Morgan
Siemens Healthineers (ADR)
J
JPMORGAN

Das könnte dich auch interessieren

Medizintechnikkonzern
Siemens Healthineers gibt keine Bestandsgarantie für Labordiagnostikheute, 13:35 Uhr · dpa-AFX
Siemens Healthineers gibt keine Bestandsgarantie für Labordiagnostik
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistikgestern, 20:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden