Schwarz-Gruppe baut Rechenzentrum für elf Milliarden Euro im Spreewald
dpa-AFX · Uhr
LÜBBENAU (dpa-AFX) - Die Schwarz-Gruppe, Muttergesellschaft von Lidl, investiert elf Milliarden Euro in ein neues Rechenzentrum in Lübbenau im Spreewald. Es sei die größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte, sagte Christian Müller, Co-Vorstandschef der Digitalsparte Schwarz Digits./agy/DP/mis
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistikgestern, 20:00 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungEin Rohstoff mit Momentum: Warum sich hier eine Trading-Chance aufbaut14. Nov. · onvista
Kolumne von Stefan RißeIst Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht08. Nov. · Acatis