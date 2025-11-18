EQS-News: Deutsche Nachhaltigkeit hat Sachkapitalerhöhung und Gang an die Börse von SUSMATA erfolgreich begleitet

EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Deutsche Nachhaltigkeit hat Sachkapitalerhöhung und Gang an die Börse von SUSMATA erfolgreich begleitet

Sachkapitalerhöhung im Volumen von 80 Mio. Euro und Notiz von SUSMATA an der Börse Düsseldorf

SUSMATA entwickelt, produziert und vermarktet innovative, biologisch abbaubare Materialien auf Basis von Pflanzenabfällen mit hochgradig positivem ökologischem Fußabdruck

Anwendungsbereiche u. a. vegane Lederersatzstoffe ohne Plastikanteil für die Mode, Einrichtungsbereich und Autoindustrie, biobasierte Kunststoffe und Verpackungen

Eigene patentierte Technologieplattform und stetig wachsende Kundenbasis

Deutsche Nachhaltigkeit wird SUSMATA langfristig auch als Aktionärin begleiten

Frankfurt, 18. November 2025 - Die DN Group AG, „Deutsche Nachhaltigkeit“, (ISIN: DE000A3DW408) hat SUSMATA, einen Entwickler und Produzenten innovativer, biologisch abbaubarer Materialien auf Basis von Pflanzenabfällen bei der Vorbereitung und Umsetzung ihres erfolgreichen Börsengangs beraten. Unter anderem hat die Deutsche Nachhaltigkeit die Einbringung der SUSMATA AG in die SUSMATA Holding AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von 40,0 Mio. neuer Aktien der SUSMATA Holding unterstützend begleitet. Die Transaktion hatte ein Volumen von 80,0 Mio. Euro. Mit der erfolgreichen Einbringung ist SUSMATA durch ein Reverse-Takeover nunmehr als SUSMATA Holding im Freiverkehr der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A3E5A18) notiert.

Als innovativer Pionier entwickelt, produziert und vertreibt SUSMATA nachhaltige, biologisch abbaubare Materialien auf Basis von Pflanzenabfällen. Das Materialportfolio von SUSMATA umfasst dabei u. a. vegane Lederersatzstoffe. Das vegane Lederprodukt von SUSMATA „Wastea“ beispielsweise wird aus Teeresten hergestellt, ist im Unterschied zu vielen anderen Lederersatzstoffen komplett frei von Plastik und verfügt über einen extrem positiven ökologischen Fußabdruck. So wird bei der Produktion knapp 100 % weniger CO2 ausgestoßen als bei der Herstellung von tierischem Leder. Auch bei der Herstellung von nicht-tierischen Lederalternativen, zum Beispiel aus Vinyl, wird knapp 25-mal mehr CO2 ausgestoßen als bei der Wastea-Produktion von SUSMATA. Zudem verwendet SUSMATA für das Material nur maximal 4 Liter Wasser pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Tierisches Leder kommt auf 500 Liter pro Quadratmeter, Vinyl-Leder auf bis zu 20 Liter pro Quadratmeter.

SUSMATA verfügt bei der Entwicklung und Produktion der Materialien über eine eigene, patentierte Technologieplattform. Die Produkte von SUSMATA werden vor allem in den Bereichen Mode, Einrichtung und Automotive eingesetzt, wobei das Anwendungsspektrum stetig ausgebaut wird. Zur internationalen Kundenbasis zählen bereits neben bekannten Mode-Labels auch renommierte Automobilhersteller.

Die Deutsche Nachhaltigkeit hat sich aufgrund des großen positiven Impacts des Geschäftsmodells von SUSMATA für Umwelt und Gesellschaft und der guten wirtschaftlichen Perspektiven im Rahmen der jüngsten Transaktionen am Unternehmen beteiligt. Sie hält derzeit einen Anteil an der SUSMATA Holding AG im niedrigen einstelligen Prozentbereich – mit der Option, diesen weiter aufzustocken. SUSMATA hat im Vorfeld, wie alle Portfoliounternehmen, den mehrstufigen und standardisierten Impact-Investment Prozess der Deutsche Nachhaltigkeit durchlaufen. Mit einem deutlich positivem ESG-Scoring von +48 Punkten lag das Ergebnis um 92 % über dem von der Deutsche Nachhaltigkeit definierten Investment-Schwellenwert von 25 Punkten. Die Deutsche Nachhaltigkeit plant, die weitere Entwicklung als Aktionär zu begleiten und so an den positiven Perspektiven des innovativen Geschäftsmodells zu partizipieren.

Über DN Deutsche Nachhaltigkeit

Die DN Deutsche Nachhaltigkeit investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die Deutsche Nachhaltigkeit einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die Deutsche Nachhaltigkeit verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

Investor Relations und Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

DN@edicto.de

www.deutsche-nachhaltigkeit.com

