EQS-News: KÖNIGLICHE PRÄGEANSTALT ROCKT DIE NATION MIT FREDDIE MERCURY SAMMLERMÜNZE

EQS-News: The Royal Mint / Schlagwort(e): Produkteinführung

KÖNIGLICHE PRÄGEANSTALT ROCKT DIE NATION MIT FREDDIE MERCURY SAMMLERMÜNZE



18.11.2025 / 01:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LLANTRISANT, Wales, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Rock'n'Roll-Geschichte wird auf verewigt, da die Königliche Münze eine britische Münze zu Ehren eines der größten Showmänner aller Zeiten, Freddie Mercury, enthüllt - eine außergewöhnliche Hommage an die Rockikone, deren Stimme und Showmanship Generationen geprägt haben.

Die Sammlermünze zeigt Mercury in der Mitte seines Auftritts auf dem Höhepunkt seines Könnens. Sie zeigt den extravaganten Frontmann in voller Aktion mit seiner Unterschrift neben seinem Porträt. Die ausgefeilten Details des Designs erzählen die Geschichte des außergewöhnlichen Talents von Mercury durch sorgfältig ausgearbeitete Designelemente.

Freddies legendärer Stimmumfang von vier Oktaven wird durch ein Notensystem dargestellt, das um den Rand der Münze verläuft und von den Bässen bis zum Diskant reicht. Das Design der mit Nieten besetzten Armbinde ist von seinem ikonischen Outfit für den Live-Aid-Auftritt inspiriert - ein passender Tribut an die größte Rockperformance aller Zeiten, wie viele meinen. Eine Auswahl der Münzen wird auch farbig sein und Freddies ikonische gelbe Jacke auf dem Münzdesign zum Leben erwecken und die vibrierende Energie einfangen, die ihn zu einem solchen Magneten auf der Bühne machte.

Die Feierlichkeiten finden zu einem besonders günstigen Zeitpunkt statt, denn sie erinnern an den 40. Jahrestag von Queen's aufsehenerregendem Auftritt bei Live Aid im Juli 1985 und auch an den 40 Jahrestag von Freddie's erstem Solo-Studioalbum "Mr. Bad Guy", das im selben Jahr veröffentlicht wurde und die Fans an seine Vielseitigkeit sowohl als Queen-Mitglied als auch als Solokünstler erinnert, der im Laufe seiner Karriere immer wieder kreative Grenzen überschritten hat.

Die Schwester von Freddie Mercury, Kashmira Bulsara, besuchte die königliche Münzanstalt, um die erste Münze selbst zu prägen und war damit ein wesentlicher Bestandteil dieser historischen Hommage an das Vermächtnis ihres Bruders.

Rebecca Morgan, Direktorin für Gedenkmünzen bei The Royal Mint, sagte: "Der Besuch von Kashmira bei uns zur Prägung der ersten Freddie Mercury-Münze war unglaublich bewegend und machte dieses Projekt zu etwas ganz Besonderem. Freddie Mercury war nicht nur ein Musiker, er war eine Naturgewalt, die jede Bühne, die er betrat, verwandelte. Diese Münze fängt diese elektrische Energie ein und feiert eine wahrhaft globale Ikone, deren Einfluss weiterhin Generationen inspiriert. Der Detailreichtum dieses Designs, von seiner Unterschrift bis hin zu den Notenlinien, die seinen unglaublichen Stimmumfang darstellen, macht dieses Stück zu einem unserer ganz besonderen Erinnerungsstücke."

Kashmira Bulsara, die Schwester von Freddie Mercury, kommentierte: "Die erste Münze in der Royal Mint zu prägen, war ein sehr emotionaler und stolzer Moment für mich. Freddie wäre hocherfreut gewesen, sich auf diese Weise geehrt zu sehen und zu wissen, dass seine Familie an der Verwirklichung dieser Ehrung beteiligt war."

Kashmira fügte hinzu: "Er hatte immer großen Respekt vor britischen Traditionen und Institutionen, und es hätte ihm sehr viel bedeutet, wenn die Königliche Münze sein Vermächtnis mit einer so schönen künstlerischen Arbeit gefeiert hätte. Die Münze fängt perfekt seine Leidenschaft und die Freude ein, die er mit seiner Musik Millionen von Menschen gebracht hat."

Die Freddie Mercury-Sammlermünze setzt die Tradition der Royal Mint fort, britische Kulturikonen zu würdigen, die auf der Weltbühne unauslöschliche Spuren hinterlassen haben. Von seinen Anfängen mit Queen bis hin zu seinen letzten Auftritten ist Mercurys Vermächtnis als einer der größten britischen Entertainer nun auf einer offiziellen britischen Münze für immer festgehalten.

Um Mercurys philanthropisches Vermächtnis gebührend zu würdigen, wird die Königliche Münzanstalt außerdem eine spezielle Gold-Proof-Version der Münze an den Mercury Phoenix Trust, die zu seinem Gedenken gegründete AIDS-Hilfsorganisation, verschenken. Die Wohltätigkeitsorganisation wird dieses einzigartige Stück in den kommenden Monaten versteigern und damit die Mission von Mercury zur Unterstützung der von HIV und AIDS betroffenen Menschen fortsetzen.

Freddie Mercury ist der jüngste Künstler, der in die laufende Münzserie "Music Legends" der Royal Mint aufgenommen wurde, mit der die größten Sänger und Songwriter der britischen Geschichte gefeiert werden. Mercury folgt auf David Bowie, George Michael, Shirley Bassey und Paul McCartney, die auf ihrer eigenen britischen Münze geehrt werden. Die Münzserie "Music Legends" hat sich bei Sammlern und Musikfans als äußerst beliebt erwiesen: Fast eine halbe Million Münzen wurden an Liebhaber in 108 Ländern auf der ganzen Welt ausgeliefert.

Die Kollektion ist am 18. November ab 9 Uhr erhältlich, die Preise beginnen bei 18,50 £. Für weitere Informationen und zum Kauf bei The Royal Mint besuchen Sie die folgende Website . Eine Auswahl der Münzen wird auch im Freddie Mercury Store unter folgendem Link erhältlich sein.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824083/The_Royal_Mint.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1492158/Royal_Mint_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/konigliche-prageanstalt-rockt-die-nation-mit-freddie-mercury-sammlermunze-302616287.html

18.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2231372 18.11.2025 CET/CEST