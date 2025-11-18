EQS-News: T-knife Therapeutics reicht Clinical Trial Application für Phase-1-ATLAS-Studie mit TK-6302 ein, einer „supercharged“ PRAME-spezifischen T-Zell-Rezeptor-Therapie

EQS-News: T-knife GmbH / Schlagwort(e): Studie

T-knife Therapeutics reicht Clinical Trial Application für Phase-1-ATLAS-Studie mit TK-6302 ein, einer „supercharged“ PRAME-spezifischen T-Zell-Rezeptor-Therapie



Präklinische Daten mit TK-6302 zeigen eine überlegene Anti-Tumor-Wirkung, die das Potenzial für tiefe und dauerhafte Ansprechraten bei verschiedenen soliden Tumorindikation mit hohem ungedecktem Bedarf demonstrieren.

Nach Genehmigung des Antrags ist der Beginn der Phase-1-ATLAS-Studie für 2026 geplant.

Berlin, Deutschland und San Francisco, CA – 18. November 2025 – T-knife GmbH, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das T-Zell-Therapien der nächsten Generation gegen Krebs entwickelt, gab heute die Einreichung einer Clinical Trial Application (CTA; Antrag auf Genehmigung einer klinischen Studie) für die Phase-1-ATLAS-Studie mit TK-6302 bekannt. TK-6302 ist eine TCR-T-Zelltherapie (T-Zell-Rezeptor modifizierte T-Zelltherapie) gegen solide Tumoren, die durch innovative Technologien stark optimiert, „supercharged“, wurde und sich gegen das tumorspezifische Molekül PRAME richtet. PRAME ist ein validiertes Zielmolekül, das in mehreren soliden Tumorarten mit hohem ungedecktem Bedarf exprimiert wird, darunter Plattenepithel-nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom, Eierstock-, Endometrium-, Haut- und triple-negativer Brustkrebs.

„Die Einreichung dieser CTA ist ein wichtiger Meilenstein, sowohl für die Entwicklung von TK-6302 als auch für unser Unternehmen“, erklärte Thomas M. Soloway, Präsident und CEO von T-knife. „Dieser Schritt spiegelt das Engagement unserer Mitarbeiter wider, die kontinuierlich innovative Lösungen für Patienten mit soliden Tumoren entwickeln. Mit TK-6302 haben wir neuartige Technologien entwickelt, die überlegene präklinische Ergebnisse hinsichtlich T-Zell-Fitness, Persistenz und Anti-Tumor-Aktivität zeigen und gleichzeitig immunologische Barrieren überwinden. Diese Fortschritte eröffnen uns die Möglichkeit, die ATLAS-Studie zu starten und das Potenzial von TK-6302 zu prüfen.“

TK-6302 ist eine PRAME-spezifische TCR-T-Zelltherapie, die durch zentrale Innovationen „supercharged“ wurde: ein hochaffiner T-Zell-Rezeptor (TCR) zur Steigerung der zytotoxischen Wirkung; ein kostimulatorischer CD8-Korezeptor, um CD4-T-Zellen zu aktivieren und in die Anti-Tumorimmunantwort einzubeziehen und T-Zell-Fitness sowie Persistenz zu erhöhen; und ein FAS-basierter Checkpoint-Konverter, der die Zellansiedlung („Engraftment“) steigert und das Überleben der T-Zellen in der feindlichen Tumor-Mikroumgebung fördert. Präklinische Daten zeigten anhaltende zytotoxische T-Zell-Aktivität und Zytokinproduktion in einem Modell, das die inhibitorische Liganden-Expression in PRAME-exprimierenden Tumoren widerspiegelt. In einem komplexen 3D-Sphäroid-Tumormodell eliminierte TK-6302 wiederholt Tumore und zeigte eine überlegene Anti-Tumor-Wirkung im Vergleich zu Kontrollbehandlungen. TK-6302 wird mit einem nicht-viralen Gen-Editierungs-Verfahren hergestellt, das eine verbesserte TCR-Expression ermöglicht, und wurde erfolgreich im klinischen Maßstab produziert.

Über T-knife Therapeutics

T-knife ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entwicklung von T-Zell-Therapien widmet, um Patienten mit soliden Tumoren breite, tiefe und dauerhafte Ansprechraten zu ermöglichen. Der einzigartige Ansatz des Unternehmens nutzt firmeneigene Plattformen und synthetische Biologie, um die nächste Generation „supercharged“ T-Zellen mit bestmöglichem Potenzial zu entwickeln.

Das führende Programm des Unternehmens, TK-6302, ist eine „supercharged“ PRAME-spezifische TCR-T-Therapie, die neuartige Verbesserungen umfasst, um die T-Zell-Fitness und Persistenz zu steigern, die immun-suppressive Tumorumgebung zu überwinden und die Dauer des Therapieansprechens zu erhöhen. Nach Erhalt der CTA-Genehmigung plant das Unternehmen, 2026 die Phase-1-ATLAS-Studie mit TK-6302 zu starten.

T-knife wurde von führenden T-Zell- und Immunologie-Experten gegründet und nutzt Technologien, die am Max-Delbrück-Center für Molekulare Medizin zusammen mit der Charité – Universitätsmedizin Berlin entwickelt wurden. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Management-Team geleitet und von einer führenden Gruppe internationaler Investoren unterstützt, darunter Andera Partners, EQT Life Sciences, RA Capital Management und Versant Ventures. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite: www.t-knife.com

T-knife GmbH

Dr. Elisa Kieback

Chief Technology Officer

media@t-knife.com



Medienkontakt

MC Services AG

Dr. Regina Lutz / Julia von Hummel

tknife@mc-services.eu

0049 89 2102280

T-knife GmbH Robert-Rössle-Straße 10 13125 Berlin Deutschland E-Mail: info@t-knife.com Internet: https://www.t-knife.com/

