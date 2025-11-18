W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Magdeburger Weihnachtsmarkt öffnet wie geplant am Donnerstag

dpa-AFX · Uhr
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der Magdeburger Weihnachtsmarkt kann nach Diskussionen um das Sicherheitskonzept wie geplant an diesem Donnerstag öffnen. Der Veranstalter erhalte von der Landeshauptstadt Magdeburg als kommunaler Sicherheitsbehörde die entsprechende Genehmigung, teilte die Stadtverwaltung mit./dh/DP/jha

