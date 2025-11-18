Merz, Macron und EU-Minister beraten über digitale Souveränität

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Digitalminister der EU-Staaten und Unternehmenschefs beraten an diesem Dienstag in Berlin darüber, wie Europa unabhängiger von außereuropäischen Tech-Konzernen werden kann. Bei einem sogenannten Gipfel zur Europäischen digitalen Souveränität werden Delegationen aus 23 Ländern erwartet.

Geplant sind Reden von Merz und Macron. Erwartet werden zahlreiche Ankündigungen von Kooperationen und Investitionen deutscher und französischer Unternehmen in verschiedenen Bereichen, wie Recheninfrastruktur, Quantentechnologie, Gesundheit, Verteidigung oder Drohnen, wie vorab aus Regierungskreisen bekannt wurde.

Eine Kernfrage des Treffens ist das Thema Cloud und wie Europa eine eigene Infrastruktur für die sichere Ablage von Behörden- und Unternehmensdaten vorantreiben kann. Bisher dominieren große US-Firmen wie Amazon , Microsoft oder Google das Cloud-Geschäftsfeld. Auch über Software in Behörden und Verwaltung wird gesprochen./jr/DP/men