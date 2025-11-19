W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Anwalt: Auslieferung von Nord-Stream-Verdächtigem erlaubt

dpa-AFX · Uhr
ROM (dpa-AFX) - Italiens oberstes Gericht hat grünes Licht für die Auslieferung des mutmaßlichen Drahtziehers der Anschläge auf die Nord-Stream-Gasleitungen in der Ostsee gegeben. Der Kassationshof in Rom entschied, dass der Ukrainer an die deutschen Behörden übergeben werden darf. Dies teilte der Anwalt des Beschuldigten mit./cs/DP/he

