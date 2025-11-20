Aktien Europa Schluss: Erholungsgewinne schmelzen deutlich ab

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag nur einen Teil ihrer Erholungsgewinne ins Ziel gerettet. Zum Handelsende behauptete der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ein Plus von 0,50 Prozent auf 5.569,92 Punkte. Der schweizerische SMI gewann letztlich noch 0,10 Prozent auf 12.543,06 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,21 Prozent auf 9.527,65 Punkte zulegte.

Im Einklang mit den US-Börsen ließ auch diesseits des Atlantiks die Begeisterung über starke Zahlen des US-Technologiegiganten Nvidia mit der Zeit nach. Daten vom US-Arbeitsmarkt bremsten die Kurse zunehmend aus - auch weil die Erwartungen an eine erneute US-Zinssenkung im Dezember damit weiter zurückgingen, wie etwa die Analysten der Landesbank Helaba konstatierten./gl/he