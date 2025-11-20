Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Krise der Koalition
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur Krise der Koalition:
"Sollte sich im neuen Jahr wirklich herausstellen, dass die Koalitionspartner nicht miteinander können oder wollen, dann würde eine Minderheitsregierung weniger Schaden anrichten. Union und SPD müssten nicht mehr so tun, als zögen sie an einem Strang. Sie könnten ohne Emotionen einzelne Projekte beschließen, auch unter gelegentlichem Einbeziehen der Grünen."/DP/jha
