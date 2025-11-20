ROUNDUP: Abbott will Krebsdiagnostikspezialist Exact Sciences übernehmen

ABBOTT PARK/MADISON (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Abbott Laboratories stärkt in einem milliardenschweren Deal sein Diagnosegeschäft. Die Amerikaner wollen Exact Sciences , einen Anbieter von Krebstests, übernehmen und legen dafür rund 21 Milliarden US-Dollar (ca 18,2 Mrd Euro) auf den Tisch. Damit wird Abbott nach eigenen Angaben vom Donnerstag zum Marktführer im schnell wachsenden und rund 60 Milliarden Dollar schweren Krebsdiagnostikmarkt. Wie die Unternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung verkündeten, sollen die Exact-Aktionäre pro gehaltene Stammaktie 105 Dollar erhalten.

Gerüchte über einen bevorstehenden Deal hatten bereits am Vortag die Runde gemacht und das Papier von Exact Sciences um fast ein Viertel in die Höhe getrieben. Nach der endgültigen Verkündung legte die Aktie am Donnerstag um 17,6 Prozent zu. Der Abbott-Anteilschein verlor gut zwei Prozent, nachdem er tags zuvor um drei Prozent gefallen war.

Exact Sciences ist auf die Früherkennung von Krebs und auf Produkte zur Unterstützung von speziell auf die Patienten ausgerichteten Therapien spezialisiert. Das Unternehmen sei führend in den Bereichen Krebsvorsorge, Präzisionsonkologie und Gentests, hieß es weiter. Zu den wichtigsten Produkten gehören unter anderem der Cologuard-Test zur Darmkrebsvorsorge und der Bluttest Cancerguard zur Früherkennung verschiedener Krebsarten./tav/err/jha/he