ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 136 Euro - 'Outperform'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 130 auf 136 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Colin Moody ging in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar auf den Kapitalmarkttag mit den neuen Mittelfristzielen und den darüber hinausgehenden Aussichten ein. Dabei hob er dicke Auftragsbücher, Kapazitätserweiterungen und die aktionärsfreundliche Kapitalverteilung hervor./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 21:24 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 00:45 / EST
