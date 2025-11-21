W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Ionos kauft Aktien zurück

dpa-AFX · Uhr
KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Ionos hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. So sollen bis zu 2 Millionen Papiere für bis zu 60 Millionen Euro zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dies entspreche etwa 1,4 Prozent des Grundkapitals. Das Programm soll längstens bis zum 30. April 2026 laufen. Der Rückkauf erfolge unter anderem zur Bedienung von Ansprüchen aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, könne aber grundsätzlich für alle in der Hauptversammlungsermächtigung genannten Zwecke verwendet werden, so Ionos.

Die Aktie legte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um fast 3 Prozent zum Xetra-Schluss zu./nas/he

