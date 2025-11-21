Ionos kauft Aktien zurück
dpa-AFX · Uhr
KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Ionos hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. So sollen bis zu 2 Millionen Papiere für bis zu 60 Millionen Euro zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dies entspreche etwa 1,4 Prozent des Grundkapitals. Das Programm soll längstens bis zum 30. April 2026 laufen. Der Rückkauf erfolge unter anderem zur Bedienung von Ansprüchen aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, könne aber grundsätzlich für alle in der Hauptversammlungsermächtigung genannten Zwecke verwendet werden, so Ionos.
Die Aktie legte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um fast 3 Prozent zum Xetra-Schluss zu./nas/he
Das könnte dich auch interessieren
Quartalsbericht veröffentlichtNvidia kontert KI-Sorgen mit nächstem Geschäftsschubgestern, 06:15 Uhr · dpa-AFX
Wall StreetNew York Ausblick: Stabilisierung - Alle Augen sind auf Nvidia gerichtet19. Nov. · dpa-AFX
Aktien New York AusblickWall Street dürfte weiter Verluste machen - Anleger nervös18. Nov. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Update von onvista-Chefanalyst Martin GoerschCDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten istheute, 17:25 Uhr · onvista
Verrechnungstöpfe nutzenWie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken könnengestern, 15:37 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDie Aktie dieses Autobauers hat weitere zehn Prozent Abwärtspotenzial18. Nov. · onvista