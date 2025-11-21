IRW-News: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining überschreitet die 500-Meter-Marke im laufenden Bohrprogramm auf dem Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda in British Columbia

IRW-PRESS: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining überschreitet die 500-Meter-Marke im laufenden Bohrprogramm auf dem Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda in British Columbia

Vancouver, BC - 21. November 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. (Vanguard oder das Unternehmen) (CSE: UUU | OTC: UUUFF | FWB: SL51) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda (das Projekt) in der Vancouver Mining Division unweit von Campbell River (British Columbia) nun eine Bohrlänge von 500 Metern überschritten haben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81914/UUU_112125_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Karte der Ergebnisse der magnetischen Flugvermessung (RTP) 2024 mit Lineamenten - siehe Mitteilung

Zur Durchführung des Programms hat Vanguard die Firma Paradigm Drilling Ltd. (Paradigm Drilling) beauftragt, die ein hydraulisches, auf Raupenfahrwerk montiertes Boyles T-75-Diamantkernbohrgerät einsetzen wird, das mit NQ-Werkzeugen ausgestattet ist und Ziele in einer Tiefe von mehr als 600 Metern überprüfen kann.

David Greenway, CEO von Vanguard Mining Corp., erklärte: Die Bohrungen auf Redonda schreiten gut voran, und die Proben wurden jetzt zur Analyse versandt. Erste Anzeichen bekräftigen weiterhin das potenzielle Ausmaß des mineralisierten Systems. Das diesjährige Programm baut auf früheren Arbeiten auf, darunter ein 174 Meter langer Abschnitt ab der Oberfläche und starke Oberflächenproben mit einem Durchschnittsgehalt von etwa 0,5 % CuÄq, die zusammen klare Vektoren für tiefere Zielgebiete liefern. British Columbia ist nach wie vor eine Weltklasse-Jurisdiktion für verantwortungsvolle Ressourcenentwicklung, und die Einrichtung des Major Projects Office durch die kanadische Regierung unterstreicht das Engagement des Landes für die effiziente Förderung wichtiger Mineralprojekte. Unser Fokus für die Saison 2025 ist klar: Wir wollen auf den vielversprechenden Ergebnissen der Jahre 2023/2024 aufbauen und damit beginnen, die tatsächliche Ausdehnung des Systems Redonda in der Tiefe abzugrenzen.

Das Bohrprogramm orientiert sich an Zielen und Strukturkorridoren, die von den Ergebnissen der zuvor bekannt gegebenen geophysikalischen Flugvermessung von Precision GeoSurveys (Precision) abgeleitet wurden, welche mit den Ergebnissen der jüngsten Bohrungen und Oberflächenprobenahmen integriert wurden. Jüngste Bohrungen auf Redonda lieferten Abschnitte von bis zu 142,6 Metern (467,8 Fuß) mit einem Gehalt von 0,279 % Cu und 0,0281 % Mo, während Oberflächenprobenahmen oberflächennahe Abschnitte von 3,1 Metern (10,17 Fuß) bis 48 Metern (157,4 Fuß) mit einem Gehalt von 0,529 % CuÄq ergaben (siehe Pressemitteilung vom 25. Januar 2024). Die Bohrungen im Jahr 2023 endeten in einer Mineralisierung in weniger als 200 m Tiefe.

Die Kupferäquivalentgehalte (CuÄq) werden anhand der Annahmen zu den Metallpreisen und Gewinnungsraten berechnet, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 25. Januar 2024 angegeben wurden.

Die Kernprotokollierung für 2025 wird von einem unabhängigen, zertifizierten leitenden Geologen durchgeführt. Die Hälfte der erwarteten Bohrkernproben wurde unter Einhaltung eines strengen Überwachungskettenprotokolls zusammen mit Blindproben und Standardproben an ALS Laboratories geschickt.

Vanguard gibt ferner bekannt, dass das Unternehmen der engen Zusammenarbeit mit der Klahoose First Nation (Klahoose) während der gesamten Kampagne Priorität einräumt. Insbesondere werden vorrangig örtliche Arbeitskräfte eingesetzt, Schulungsmöglichkeiten angeboten und mit der Klahoose verbundenen Dienstleistern für die Logistik, soweit praktikabel, eingesetzt. Das Unternehmen wird den Dialog während des Programms aufrechterhalten und unter anderem regelmäßige Updates zu Arbeits- und Zeitplänen bereitstellen, Rückmeldungen in den Betrieb vor Ort einbinden und sich an Protokolle zur Erhaltung des Kulturerbes und bewährte Umweltpraktiken im angestammten Territorium der Klahoose halten. Vanguard wird den Zugang zum Standort, Sicherheitsfragen und die Umweltüberwachung mit Vertretern der Klahoose koordinieren und im Laufe des Programms weitere Möglichkeiten für den Aufbau zusätzlicher Kapazitäten und eine wirtschaftliche Beteiligung sondieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81914/UUU_112125_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2. Bohrungen auf dem Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda sind im Gange

Umfang und Ziele des Programms 2025

Das Unternehmen verfügt derzeit über die Genehmigungen für bis zu 10 Bohrstandorte und erwägt ein offensives Programm für 2025, das detaillierte geologische Kartierungen der Brekzientrends und tiefere Bohrungen unterhalb von 500 Metern im Bereich des bekannten kalihaltigen Kerns umfasst. Die mineralisierten Zonen sind nach Norden und Süden weiterhin offen und weisen potenzielle Erweiterungen entlang eines alten Straßensystems rund 1 Kilometer in Richtung Nordwesten auf. Es wird angenommen, dass die Mineralisierung weiter südlich unter den Coast Plutonic Complex abtauchen könnte, wo weitere luftgestützte geophysikalische Untersuchungen und anschließende Bohrungen angezeigt sind. Darüber hinaus könnten ausgedehnte Eisenskarne, die auf der Ostseite von Redonda Island identifiziert wurden, Teil eines größeren magmatisch-hydrothermalen Systems in der Tiefe sein, was das distriktweite Potenzial des Projekts noch verstärkt.

Eckpunkte des Programms

- Mobilisierung für Diamantkernbohrungen 2025 bei Redonda (2.746,46 ha) in der Nähe von Campbell River, BC, läuft.

- Frühere Arbeiten deuten auf eine nach Norden und Süden offene Mineralisierung hin, mit einer möglichen Erweiterung nach Nordwesten (ca. 1 km) entlang eines alten Straßensystems.

- Das Abtauchen nach Süden unter den Coast Plutonic Complex soll mit zusätzlichen geophysikalischen Untersuchungen und Bohrungen überprüft werden.

- Eisenskarn-Vorkommen im Osten von Redonda Island stützen ein magmatisch-hydrothermales Modell von Distriktgröße.

- Laufende Zusammenarbeit mit der Klahoose First Nation in Bezug auf Arbeitskräfte und Logistik.

Das Unternehmen wird Updates zum Beginn der Bohrungen, dem Bohrumfang und den nachfolgenden Analyseergebnissen bereitstellen, sobald diese verfügbar sind.

Zielgenerierung mittels geophysikalischer Flugvermessung im Jahr 2024

Die Bohrlochstandorte wurden auf Grundlage einer Kombination historischer Datensätze und der Ergebnisse der geophysikalischen Flugvermessung des Unternehmens ausgewählt, die Ende 2024 abgeschlossen wurde und bei der Daten zur magnetischen Gesamtfeldstärke, der Gradientenmagnetik und der Radiometrik erhoben wurden. Diese Vermessung wies auf starke Korrelationen mit kartierten geologischen Bereichen hin, unter anderem mit einem von Nordosten nach Südwesten streichenden Verwerfungssystem, das eine seitliche Verschiebung nach rechts und mehrere kreisförmige magnetische Tiefpunkte aufweist, von denen angenommen wird, dass sie mögliche Intrusionszentren darstellen. Die radiometrischen Kaliumanomalien definieren bogenförmige Kaliumalterationszonen, Schlüsselvektoren in Porphyr-Kupfer-Molybdän-Systemen. Die vorrangigen Ziele konzentrieren sich sowohl auf Bereiche neben historischen Bohrungen als auch entlang neu definierter struktureller Korridore. Das vollständige Datenpaket der luftgestützten Untersuchung, einschließlich der magnetischen und radiometrischen GeoTIFF-Karten, wird für Referenzzwecke auf der Webseite des Unternehmens veröffentlicht, um das Ausmaß und die Qualität der Explorationsmöglichkeiten bei Redonda zu veranschaulichen. Die Daten sollten nicht als Grundlage für Investitionsentscheidungen verwendet werden.

Über Redonda

Das Projekt Redonda umfasst neun Mineralkonzessionen mit einer Fläche von insgesamt 2.746,46 ha und befindet sich ca. 40 km nordöstlich von Campbell River, British Columbia. Das Konzessionsgebiet ist durch planmäßigen Frachtkahnbetrieb von Campbell River (z. B. Marinelink oder andere Auftragsfrachtkähne) ganzjährig erreichbar, wobei der Zugang zum Standort von Redonda Bay über eine 5 km lange, vor kurzem ausgebaute Forststraße erfolgt. Durch aktive Forstwirtschaft wird ein umfangreiches Netz von Forststraßen durch die Konzessionen aufrechterhalten. Die Feldarbeiten im Jahr 2021 wurden im Rahmen einer Unterstützungserklärung der Klahoose First Nation innerhalb ihres traditionellen Territoriums sowie unter einer Nutzungsgenehmigung, einer Bohrgenehmigung und einer IP-Ausnahmegenehmigung des Ministeriums für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation (EMLI) durchgeführt. Die Konsultation mit der Homalko First Nation ist abgeschlossen, und eine Genehmigung für zusätzliche Bohrstandorte wurde ausgestellt.

Redonda liegt in der Coast Suture Zone zwischen dem Wrangellia Terrane und dem Coast Plutonic Complex. Dioritische Intrusionen des Coast Plutonic Complex aus der frühen Kreidezeit werden von mindestens drei späteren Intrusionsphasen durchschnitten: (i) einem Quarzpfropfen; (ii) einem breiten Hornblende-reichen Gang, der auf einer freigelegten Länge von ca. 600 Metern lokal brekziös ist; und (iii) mehreren kleineren Feldspatgängen in der Nähe des südwestlichen Randes des Hornblende-reichen Körpers. Die Kupfer-Molybdän-Mineralisierung ist entlang des Hornblendegangs, insbesondere in den Brekzienzonen, am stärksten konzentriert. Das geologische Umfeld weist mehrere Gemeinsamkeiten mit nahe gelegenen Porphyrsystemen auf, unter anderem mit der ca. 34 km südöstlich (nördlich vom Powell River) gelegenen Kupfer-Molybdän-Lagerstätte OKover und der Kupferlagerstätte Gambier in Howe Sound.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von J. T. Shearer, M.Sc., D.I.C., P.Geo. (BC & Ontario), einem beratenden Geologen, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist, geprüft und genehmigt. Herr Shearer steht in einem Nahverhältnis zu Vanguard Mining.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Explorationsprojekte in Argentinien, Kanada und Paraguay mit dem Fokus auf Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn, X.com, Facebook und Instagram zu folgen und sich unter Vanguardminingcorp.com für Updates anzumelden.

Für das Board of Directors

David Greenway

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vanguard Mining Corp.

Brent Rusin

Tel: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com

Webseite: vanguardminingcorp.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

