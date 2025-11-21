Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu US-Friedensplan für die Ukraine
dpa-AFX · Uhr
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu US-Friedensplan für die Ukraine:
"Der selbst ernannte Dealmaker Donald Trump und seine Getreuen folgen nun der einfachen Logik des Raubtierkapitalismus: Der Stärkere gewinnt, kann sein Gegenüber ausnehmen und auf dessen Kosten Profite machen. Diplomatie funktionierte bisher allerdings ganz anders. Da gab es Kriterien wie Recht und Unrecht, da gab es völkerrechtliche Verträge. Und die Überzeugung, dass man einen Angreifer nicht auch noch belohnen sollte, da dieser sonst ganz bestimmt nicht aufhört."/DP/jha
