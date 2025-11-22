Klimagipfel ohne Beschluss zu Exitplan für Kohle, Öl und Gas
dpa-AFX · Uhr
BELÉM (dpa-AFX) - Trotz Verhandlungen durch die Nacht hat sich die Weltklimakonferenz in Brasilien nicht darauf einigen können, einen verbindlichen Plan für eine Abkehr von Öl, Kohle und Gas zu erarbeiten. Die rund 200 Länder vereinbarten in Belém lediglich eine freiwillige Initiative, um die Klimaschutz-Anstrengungen der Staaten zu beschleunigen./hrz/DP/zb
