Europas Automarkt zieht im Oktober an - Weniger Verbrenner verkauft

Berlin (Reuters) - Der europäische Automarkt hat im Oktober den vierten Monat in Folge Wachstum verzeichnet.

Insgesamt legten die Neuzulassungen um 5,8 Prozent verglichen mit dem Vorjahr zu, wie der Branchenverband ACEA am Dienstag mitteilte. Seit Jahresbeginn ergibt sich daraus ein Anstieg um 1,4 Prozent auf fast neun Millionen Fahrzeuge. "Trotz des jüngsten Schwungs liegen die Volumina aber immer noch weit unter dem Niveau, das vor der Corona-Pandemie erreicht wurde", hieß es.

Auch der Elektroauto-Absatz legte von Januar bis Oktober zu. Inzwischen kommen batterieelektrische Fahrzeuge auf einen Marktanteil von 16,4 Prozent und liegen damit an dritter Stelle nach Hybridautos mit gut einem Drittel Marktanteil und Benzinfahrzeugen mit gut einem Viertel. Der Dieselmarkt brach dagegen um fast ein Viertel ein, Dieselautos kommen nur noch auf gut neun Prozent Marktanteil.

Bei den Herstellern baute Volkswagen seine führende Stellung in den ersten zehn Monaten mit einem Absatzplus von 5,1 Prozent auf fast 2,5 Millionen Autos aus. Auch Renault, BMW und Mercedes-Benz verkauften mehr Autos als im Vorjahr. Abwärts ging es dagegen für den Opel-Mutterkonzern Stellantis und Toyota. Tesla setzte seinen Absturz fort und verkaufte zwei Fünftel weniger Autos als noch vor Jahresfrist.

