Aktien Europa Schluss: Weitere Gewinne dank Ukraine-Fortschritten
dpa-AFX · Uhr
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch ihre Vortagesgewinne ausgebaut. "Es kommt Bewegung in die Friedensverhandlungen zwischen Washington, Kiew und Moskau", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. "Gleichzeitig haben erneut schwache Wirtschaftsdaten aus den USA die Tür für eine Zinssenkung der US-Notenbank auf ihrer Dezember-Sitzung noch ein Stück weiter geöffnet."
Der EuroStoxx 50 stieg um 1,47 Prozent auf 5.655,58 Punkte. Außerhalb des Euroraums legte der schweizerische SMI um 0,40 Prozent auf 12.822,24 Zähler zu. Der britische FTSE 100 gewann 0,85 Prozent auf 9.691,58 Punkte./la/he
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne - Hoffnung auf Ende des Ukraine-Kriegesgestern, 18:23 Uhr · dpa-AFX
Aktien Europa Schluss: Gewinne - Hoffnung auf baldiges Ende des Ukraine-Kriegesgestern, 18:05 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeParadoxe Stimmung: Die Anleger sind pessimistisch - und trotzdem voll investiert23. Nov. · Acatis
Update von onvista-Chefanalyst Martin GoerschCDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista