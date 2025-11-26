EQS-AFR: Stabilus SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Stabilus SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Stabilus SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



26.11.2025 / 09:38 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Stabilus SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 08.12.2025

Ort:

https://ir.stabilus.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 08.12.2025

Ort:

https://ir.stabilus.com/investor-relations/publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 08.12.2025

Ort:

https://ir.stabilus.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 08.12.2025

Ort:

https://ir.stabilus.com/investor-relations/publications

Stabilus SE Wallersheimer Weg 100 56070 Koblenz Deutschland Internet: group.stabilus.com

