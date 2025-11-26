W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu EU/Regeln/Kinderspielzeug

dpa-AFX · Uhr
BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu EU/Regeln/Kinderspielzeug:

"Die aktuellen Regeln zur Sicherheit von Spielzeug in der Europäischen Union stammen aus dem Jahre 2009 - einer Zeit also, als der Internetriese Amazon noch vor allem Bücher verschickte. Es ist allerhöchste Zeit, dass die Vorgaben auf den neuesten Stand gebracht werden. Ein Wermutstropfen ist, dass auch in diesem Fall die Mühlen der EU quälend langsam arbeiten. Erst im Jahr 2030 sollen die Regeln umgesetzt werden."/yyzz/DP/he

