EQS-News: NAVIGIEREN IN EINER MULTIPOLAREN WELT: GLOBALE FÜHRUNGSKRÄFTE TREFFEN SICH IN PARIS

EQS-News: International Economic Forum of the Americas (IEFA) / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

NAVIGIEREN IN EINER MULTIPOLAREN WELT: GLOBALE FÜHRUNGSKRÄFTE TREFFEN SICH IN PARIS



27.11.2025 / 19:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PARIS, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 16. und 17. Dezember 2025 findet in Paris die 9. Konferenz von Paris statt, die vom International Economic Forum of the Americas (IEFA) organisiert wird. Diese hochkarätige Veranstaltung bringt führende Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Finanzwesen und Politik zusammen, um die wichtigsten globalen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen, darunter nachhaltige Finanzwirtschaft, künstliche Intelligenz, industrielle Souveränität, Energiewende und internationale Zusammenarbeit.

STÄRKUNG DER AMBITIONEN IN EINER SICH VERÄNDERNDEN WELT

Die 9. Ausgabe der Pariser Konferenz findet in einem Kontext statt, der von nie dagewesenen wirtschaftlichen, technologischen und geopolitischen Herausforderungen geprägt ist.

Diese vom International Economic Forum of the Americas (IEFA) initiierte Veranstaltung dient als einzigartige Plattform für den Dialog zwischen Europa und Amerika. Sie bringt wichtige Akteure zusammen, die die Weltwirtschaft prägen. 2025 will die Konferenz von Paris ihre Rolle als Katalysator für Ideen und konkrete Lösungen mit Schwerpunkt auf Resilienz, Energiewende und industrieller Souveränität stärken.

RENOMMIERTE REDNER :

Es werden über 70 renommierte Redner erwartet, darunter:

Jean-Pierre Clamadieu, Präsident und CEO, ENGIE

Ken Griffin, Gründer und CEO, Citadel

Patrick Pouyanné, Vorsitzender und CEO, TotalEnergies

Dominique Senequier, Gründerin und CEO, Ardian

Paul Hudson, CEO, Sanofi

José M. Linares, CEO, Banco Santander, Senior Executive Vice-President von Banco Santander und globaler Leiter von Santander CIB

Hana Al Rostamani, Group CEO, First Abu Dhabi Bank

Mathias Cormann, Generalsekretär, OECD

Mike Henry, CEO, BHP

Arthur Mensch, Mitbegründer und CEO, Mistral AI

Marcie Frost, CEO, CalPERS

Josu Jon Imaz, CEO, Repsol

Miguel Ángel López Borrego, CEO, thyssenkrupp

Paul Desmarais Jr., Vorsitzender, Power Corporation of Canada

EINE EINZIGARTIGE PLATTFORM FÜR DEN STRATEGISCHEN DIALOG

Die Konferenz von Paris ist bekannt für ihr exklusives und prestigeträchtiges Umfeld und bietet einen einzigartigen Rahmen für den direkten Austausch zwischen Top-Führungskräften. Unter dem Motto „Thriving in the unpredictable" (Erfolgreich in unvorhersehbaren Zeiten) versammelt sie eine Elite von CEOs und globalen Entscheidungsträgern und bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit, mit den einflussreichsten Führungskräften und führenden Investoren der Welt in Kontakt zu treten.

Nicholas Rémillard, CEO der IEFA, betont:

„Die Pariser Konferenz ist kein Ort, um die Zukunft zu beobachten, sondern um sie zu gestalten. Angesichts der Unvorhersehbarkeit reicht es nicht mehr aus, zu analysieren, wir müssen Mut beweisen. Mut zur Innovation, Mut zur Zusammenarbeit, Mut zum gemeinsamen Handeln. Denn nur heute können wir die Grundlagen für eine widerstandsfähigere Welt schaffen."

INTERNATIONALE MEDIENBERICHTERSTATTUNG

Die Veranstaltung wird von führenden internationalen Medien umfassend begleitet, darunter namhafte Journalisten und Moderatoren wie:

Francine Lacqua (Bloomberg TV), Charlotte Reed (CNBC), Lorraine Goumot (BFM Business), Anita Hawser (The Banker), und Arash Massoudi (Financial Times).

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Thema: Erfolgreich in unvorhersehbaren Zeiten

Datum: Dienstag, 16. Dezember - Mittwoch, 17. Dezember 2025

Ort: OECD-Konferenzzentrum, 2 rue André Pascal, 75016 Paris

Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.conferencedeparis.com

MEDIENAKKREDITIERUNG :Confluence Paris - Régine Le Brun

E-Mail: regine@confluenceparis.com | Telefon: +33 6 14 67 03 16

Akkreditierungsformular: https://forms.zoho.com/iefa/form/MediaaccreditationCDP2025

INFORMATIONEN ZUR KONFERENZ VON PARIS

Die Konferenz von Paris wurde 2017 auf Initiative der IEFA ins Leben gerufen und ist die wichtigste europäische Veranstaltung des Forums. Sie bringt führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft zusammen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen: den Austausch von Ideen zu aktuellen Herausforderungen zu fördern, den internationalen Handel zwischen Europa und Amerika zu stärken und globale Beziehungen zu pflegen, die positive Veränderungen vorantreiben.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2827649/IEFA_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/navigieren-in-einer-multipolaren-welt-globale-fuhrungskrafte-treffen-sich-in-paris-302627754.html

27.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2237122 27.11.2025 CET/CEST