Deutschland: Inflation verharrt bei 2,3 Prozent

dpa-AFX · Uhr
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Teuerungsrate in Deutschland bleibt unverändert. Die Verbraucherpreise lagen im November um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - ebenso wie im Oktober, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen zur Inflation am Freitag mitteilte./als/ben/DP/jsl

