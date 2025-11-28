Deutschland: Inflation verharrt bei 2,3 Prozent
dpa-AFX · Uhr
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Teuerungsrate in Deutschland bleibt unverändert. Die Verbraucherpreise lagen im November um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - ebenso wie im Oktober, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen zur Inflation am Freitag mitteilte./als/ben/DP/jsl
