EQS-News: Aramco und Pasqal schreiben mit Saudi-Arabiens erstem Quantencomputer Geschichte

Unternehmen kündigen den ersten Quantencomputer im Nahen Osten an, der für industrielle Anwendungen vorgesehen ist

Technologischer Meilenstein wird die Entwicklung von Quantenanwendungen in den Bereichen Energie, Werkstoffe und Industrie beschleunigen

Die Bereitstellung baut auf den fortschrittlichen digitalen Fähigkeiten von Aramco auf und bietet das Potenzial, den Betrieb weiter zu verbessern und zusätzlichen Mehrwert zu schaffen

Pasqal festigt seine Position als weltweit führendes Unternehmen mit der Lieferung des ersten Quantencomputers mit neutralen Atomen in der Region

DHAHRAN, Saudi-Arabien, 28. November 2025 /PRNewswire/ -- Aramco, eines der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen, hat in Zusammenarbeit mit Pasqal, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Quantencomputing mit neutralen Atomen, einen bedeutenden Durchbruch für die Technologielandschaft des Nahen Ostens erzielt: die erfolgreiche Einführung des ersten Quantencomputers in Saudi-Arabien – und des ersten Quantencomputers in der Region, der für industrielle Anwendungen bestimmt ist.

Die Installation des Quantencomputers von Pasqal, der mit Neutralatomtechnologie betrieben wird, im Rechenzentrum von Aramco in Dhahran stellt einen entscheidenden Schritt beim Aufbau regionaler Fachkompetenz und bei der Beschleunigung der Entwicklung von Quantenanwendungen in den Bereichen Energie, Werkstoffe und Industrie im Königreich Saudi-Arabien und im gesamten Nahen Osten dar.

Dies steht im Einklang mit der Strategie von Aramco, fortschrittliche digitale Technologien zu nutzen, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Innovationen zu beschleunigen und langfristige Werte zu schaffen. Außerdem spiegelt dies die globale Mission von Pasqal wider, praktische, einsatzbereite Quantenlösungen für strategische Sektoren weltweit bereitzustellen.

Ahmad O. Al-Khowaiter, Aramco EVP of Technology & Innovation, sagte: „Aramco ist ein etablierter Technologieführer, der durch die Entwicklung und den Einsatz fortschrittlicher digitaler Lösungen mit greifbaren Vorteilen kontinuierlich Innovationen vorantreibt. Wir setzen KI und andere Technologien in großem Umfang ein, um unsere Abläufe weiter zu verbessern, die Effizienz zu maximieren und Wertpotenziale in unserem gesamten Unternehmen zu erschließen. Unsere Partnerschaft mit Pasqal ist eine natürliche Weiterentwicklung, und wir freuen uns sehr, Pioniere im Bereich der Quantenfähigkeiten der nächsten Generation zu sein und die bedeutenden Möglichkeiten zu nutzen, die diese neue Grenze in der Computertechnik bietet."

Loïc Henriet, CEO von Pasqal, sagte: „Dies ist ein bedeutender Meilenstein in der Zusammenarbeit mit Aramco. Die Einführung unseres bislang leistungsstärksten Quantencomputers stellt einen Meilenstein in der Geschichte und für die Zukunft der Quantenforschung im Nahen Osten dar. Pasqal setzt seine Expansion fort und stellt der Industrie praktische Quantenenergie zur Verfügung."

Wa'ed Ventures, Teil des Risikokapitalprogramms von Aramco, investierte erstmals im Januar 2023 in Pasqal und wurde damit zu einem der ersten strategischen Investoren des Unternehmens. Seitdem hat Wa'ed Ventures die Bemühungen von Pasqal zur Lokalisierung seiner Technologien und Aktivitäten in Saudi-Arabien aktiv unterstützt, wodurch das Unternehmen eine starke Präsenz im Königreich aufbauen und zur Entwicklung eines regionalen Quantenökosystems beitragen konnte.

Das im Rechenzentrum von Aramco installierte System von Pasqal kann 200 Qubits steuern, die in programmierbaren zweidimensionalen Arrays angeordnet sind. Damit bietet es eine Plattform, die sich für die Erforschung fortschrittlicher Quantenalgorithmen und realer Anwendungsfälle im industriellen Betrieb eignet.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Pasqal auch Schulungsprogramme und gemeinsame Forschungsmöglichkeiten für saudische Ingenieure und Wissenschaftler anbieten, um das Quantenökosystem des Königreichs zu stärken und die Entwicklung von Hightech-Talenten zu fördern.

Informationen zu Aramco

Als eines der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen ist unser globales Team bestrebt, bei allem, was wir tun, etwas zu bewirken – von der Bereitstellung wichtiger Öllieferungen bis zur Entwicklung neuer Energietechnologien. Wir konzentrieren uns darauf, unsere Ressourcen verlässlicher, nachhaltiger und nützlicher zu machen und so Wachstum und Produktivität in der ganzen Welt zu fördern. https://www.aramco.com

Informationen zu Pasqal

Pasqal ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das Quantenprozessoren aus geordneten neutralen Atomen in 2D-Arrays entwickelt, um seinen Kunden einen praktischen Quantenvorteil zu bieten und reale Probleme zu lösen. Pasqal wurde 2019 vom Institut d'Optique aus gegründet, und zwar von Georges-Olivier Reymond, Christophe Jurczak, Professor Dr. Alain Aspect, Nobelpreisträger für Physik 2022, Dr. Antoine Browaeys und Dr. Thierry Lahaye. Pasqal hat bis heute Finanzmittel in Höhe von mehr als 140 Millionen Euro gesichert. Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.pasqal.com.

Haftungsausschluss

Die Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische oder aktuelle Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen geben die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf seine Kapitalausgaben und Investitionen, Großprojekte, vor- und nachgelagerten Leistungen wieder, auch im Vergleich zu anderen Unternehmen. Diese Aussagen können unter anderem alle Aussagen umfassen, denen Wörter wie „Ziel", „glauben", „erwarten", „anstreben", „beabsichtigen", „Ziel", „können", „voraussehen", „schätzen", „planen", „projizieren", „können haben", „wahrscheinlich", „sollten", „könnten" und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung oder deren Verneinungen vorangestellt sind, ihnen folgen oder in ihnen enthalten sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich der folgenden Faktoren: weltweites Angebot, Nachfrage und Preisschwankungen bei Öl, Gas und Petrochemikalien; globale wirtschaftliche Bedingungen; Wettbewerb in den Branchen, in denen Saudi Aramco tätig ist; Bedenken hinsichtlich des Klimawandels, der Wetterbedingungen und der damit verbundenen Auswirkungen auf die weltweite Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen und kohlenwasserstoffbasierten Produkten; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit von Saudi Aramco, seine ESG-Ziele erfolgreich zu erreichen, einschließlich der Nichterreichung seiner Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2050; Bedingungen, die sich auf den Transport von Produkten auswirken; betriebliche Risiken und Gefahren, die in der Öl- und Gas-, Raffinerie- und petrochemischen Industrie üblich sind; die zyklische Natur der Öl- und Gas-, Raffinerie- und petrochemischen Industrie; politische und soziale Instabilität und Unruhen sowie tatsächliche oder potenzielle bewaffnete Konflikte in der MENA-Region und anderen Gebieten; Naturkatastrophen und Pandemien oder Epidemien im öffentlichen Gesundheitswesen; das Management des Wachstums von Saudi Aramco; das Management der Tochtergesellschaften, Joint Operations, Joint Ventures, assoziierten Unternehmen und Unternehmen, an denen das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung hält; das Inflations-, Zins- und Wechselkursrisiko von Saudi Aramco; Risiken im Zusammenhang mit der Tätigkeit in einer regulierten Branche und Änderungen von Öl-, Gas-, Umwelt- oder anderen Vorschriften, die sich auf die Branchen auswirken, in denen Saudi Aramco tätig ist; Gerichtsverfahren, internationale Handelsangelegenheiten und andere Streitigkeiten oder Vereinbarungen; und andere Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, wie sie in den letzten bei der Saudi Stock Exchange eingereichten regelmäßigen Berichten des Unternehmens dargelegt sind. Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Ergebnissen abweichen, finden Sie in den letzten Berichten des Unternehmens, die regelmäßig bei der Saudi Stock Exchange eingereicht werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen über die gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien des Unternehmens und das Marktumfeld, in dem es in Zukunft tätig sein wird. Die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf zukunftsgerichtete Aussagen, gelten nur für das Datum dieser Pressemitteilung und sollen keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse geben. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung zur Veröffentlichung von Aktualisierungen der Pressemitteilung, einschließlich Finanzdaten oder zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich oder regulatorisch vorgeschrieben ist. Die Pressemitteilung sollte nicht als Finanz-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. In die zukunftsgerichteten Aussagen sollte kein übermäßiges Vertrauen gesetzt werden.

