Gouverneur: Tote nach ukrainischem Beschuss
dpa-AFX · Uhr
DRAGUNSKOJE (dpa-AFX) - In der russischen Region Belgorod ist nach Behördenangaben eine Frau bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet worden. Bei dem Einschlag in ein Privathaus im Dorf Dragunskoje sei außerdem ein Fünfjähriger verletzt worden, schrieb der Gebietsgouverneur Wjatscheslaw Gladkow bei Telegram. Es gebe mehrere Brände.
Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie immer wieder auch Ziele in Russland an. Die Zahlen der Opfer und Schäden stehen in keinem Verhältnis zu den verheerenden Kriegsfolgen in der Ukraine./ksr/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegtgestern, 08:19 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Paradoxe Stimmung: Die Anleger sind pessimistisch - und trotzdem voll investiert23. Nov. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße