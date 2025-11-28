W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Korruptionsbehörden: Durchsuchung bei Selenskyjs Bürochef

dpa-AFX · Uhr
KIEW (dpa-AFX) - Die Anti-Korruptionsbehörden der Ukraine haben am Morgen über eine Durchsuchung bei dem Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, informiert. Die Maßnahmen gegen den Kanzleichef von Präsident Wolodymyr Selenskyj seien Teil laufender Ermittlungen, teilten die Behörden in Kiew mit./mau/DP/mis

