W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Rücksendungen von Online- Produkten

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Rücksendungen online bestellter Produkte:

Retourenquoten von über 50 Prozent im Onlinehandel mit Kleidung zeugen nicht davon, dass alle vor dem Klick auf den Warenkorb gründlich abwiegen, ob man sämtliche Artikel der Bestellung auch wirklich will. Eine Pflichtgebühr für Rücksendungen könnte helfen, diesen Entscheidungsprozess vor den Bezahlprozess zu verschieben. Ein Allheilmittel ist sie nicht. Besser wäre, die Händler würden den Kundinnen und Kunden mit mehr Informationen helfen zu erkennen, ob ihnen ein Teil wirklich steht. (...) Noch besser wäre, die Kunden würden für Einkäufe im Internet die gleichen Maßstäbe anlegen wie im stationären Handel./yyzz/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Raumfahrt
Esa bekommt Rekordetat für Stärkung Europas im Allgestern, 15:12 Uhr · dpa-AFX
Ein Raketenstart
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegtgestern, 08:19 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden