ROUNDUP: Verwirrung um AR-Chef bei Hugo Boss - Frasier entzieht Unterstützung

dpa-AFX · Uhr
METZINGEN (dpa-AFX) - Der Aufsichtsratsvorsitzende des Modekonzerns Hugo Boss hat die Unterstützung seines größten Anteilseigner verloren. Das Unternehmen veröffentlichte am Freitagabend in einer Pflichtmitteilung eine Stellungnahme von Frasers Group. Dieser zufolge unterstützt der Investor den Boss-Aufsichtsratschef Stephan Sturm nicht mehr. Herr Sturm habe Frasers Group zuvor darüber informiert, dass er ohne deren Unterstützung nicht als Vorsitzender des Aufsichtsrats von Hugo Boss tätig bleiben möchte. Mit dem Ziel, Herrn Sturm, sofern nötig, abzuberufen und einen neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu ernennen, beabsichtige Frasers Group, Einfluss auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats von Hugo Boss zu nehmen. Der Investor ist mit einem Anteil von 25 Prozent mit Abstand größter Aktionär bei dem Unternehmen.

In einer ebenfalls am Freitag veröffentlichten Stellungnahme des Modekonzerns wurde die Zukunft seines Aufsichtsvorsitzenden hingegen als gesichert beschrieben. "Stephan Sturm steht zu seiner Verantwortung als Aufsichtsratsvorsitzender und hat die feste Absicht dieses Amt weiter auszuüben", hieß es./he

