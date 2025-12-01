W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: UNIQA: Neue Kooperation mit LATIDO stärkt digitales Service...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: UNIQA: Neue Kooperation mit LATIDO stärkt digitales Service für Patient:innen und Wahlärzt:innen

Durch die Kooperation zwischen UNIQA und LATIDO wächst die  
LARA Online-Arztsuche von UNIQA um österreichweit über 2.700 
neue Standorte 

Wien (APA-ots) - UNIQA setzt den Ausbau ihres LARA Partnernetzwerks fort  
und bietet 
Kundinnen und Kunden damit noch besseren Zugang zu medizinischer 
Versorgung. Durch die neue Kooperation mit LATIDO - dem führenden 
digitalen Dienstleister für Wahlärzt:innen in Österreich - wird die 
LARA Online-Arztsuche um rund 2.800 zusätzliche Arztstandorte 
ergänzt, die eine Online-Terminvereinbarung anbieten. 

" Mit unserer Ambition als beste Service-Dienstleisterin 
verfolgen wir mit dem LARA-Partnernetzwerk das Ziel, unseren 
Kundinnen und Kunden die Gesundheitsversorgung so einfach wie möglich 
zu gestalten und sie optimal zu betreuen ", betont Hans Aubauer, 
Leiter der Krankenversicherung bei UNIQA . " Ein Kern-Service von 
LARA stellt die benutzerfreundliche Online-Arztsuche dar, die LARA 
Partnerinnen und Partner in ganz Österreich listet. Durch die 
Kooperation mit LATIDO erweitern wir dieses Angebot deutlich und 
ermöglichen unseren Kundinnen und Kunden einen noch bequemeren Zugang 
zu freien Terminen. " 

LATIDO bietet eine webbasierte Ordinationssoftware, die aktuell 
bereits in rund 2.800 österreichischen Praxen im Einsatz ist. Ziel 
des Unternehmens ist es, Ärzt:innen einen effizienteren Praxisalltag 
zu ermöglichen und gleichzeitig moderne digitale Zugänge für 
Patient:innen zu schaffen. 

" Durch die neue Kooperation mit UNIQA, der österreichischen 
Marktführerin in der privaten Krankenversicherung, schaffen wir ein 
weiteres attraktives Angebot für unsere Ärztinnen und Ärzte ", 
erklärt Stefan Speiser, Geschäftsführer von LATIDO . " Wir freuen uns 
sehr, die Nachfrage der UNIQA Versicherten nach Arztterminen direkt 
mit dem Terminangebot unserer Ärztinnen und Ärzte zu verbinden - eine 
echte Win-win-Situation: Patientinnen und Patienten profitieren von 
einfachem Zugang zu medizinischer Versorgung, während unsere 
Ärztinnen und Ärzte ihre Reichweite erhöhen und neue Patientinnen und 
Patienten gewinnen können. " 

Bildunterschrift : Stefan Speiser (l.), Geschäftsführer von 
LATIDO und Hans Aubauer, Leiter der Krankenversicherung bei UNIQA, 
freuen sich über die Kooperation, die sowohl für Patient:innen als 
auch für Wahlärzt:innen ein noch besseres digitales Service im Rahmen 
der Terminvereinbarung ermöglicht. Foto: Copyright UNIQA/Richard 
Tanzer 

UNIQA 
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in 
ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 
20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen 
betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. 
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die 
zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen 
betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte 
Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun 
Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. 
In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien 
und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, 
Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus 
zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA 
Group. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Mag. Natascha A. Smole 
   Telefon: +43 664 88827382 
   E-Mail: natascha.smole@uniqa.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0088    2025-12-01/12:01
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Uniqa
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegt27. Nov. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden