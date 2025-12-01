W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Großbritannien: Industriestimmung auf höchstem Stand seit 14 Monaten

LONDON (dpa-AFX) - In der britischen Industrie hat sich die Stimmung im November wie erwartet aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg im November um 0,5 Punkte auf 50,2 Punkte, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit 14 Monaten. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt.

Der Indikator liegt damit wieder über der Schwelle von 50 Punkten. Ab hier signalisiert der Indikator wirtschaftliches Wachstum. Zuletzt hatte der Indikator im September 2024 über dieser Marke gelegen.

"Die Zahlen sind besonders ermutigend, da diese Verbesserung trotz der erhöhten Unsicherheit im November im Vorfeld des Herbsthaushaltsplans erzielt wurde", kommentierte S&P Global-Experte Rob Dobson. Nach der jüngsten Veröffentlichung des Haushalts durch das Finanzministerium sollte die Unsicherheit sinken und den Indikator im Dezember stützen./jsl/zb/stk

