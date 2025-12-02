DAX startet freundlich: Bayer und Nestlé im Rampenlicht

Der deutsche Leitindex präsentiert sich zum Handelsbeginn positiv, während die US-Futures noch keine klare Richtung erkennen lassen. In Asien zeigt sich der Nikkei leicht schwächer. Anleger richten den Blick heute vor allem auf frische Unternehmensnachrichten und makroökonomische Impulse aus der Eurozone, die den weiteren Kursverlauf prägen könnten.

Makroökonomischer Überblick:

Positive Signale aus Fernost: Japans Verbrauchervertrauen kletterte im November auf den höchsten Stand seit Frühjahr 2024 und übertraf die Erwartungen deutlich. Die Stimmung hellt sich damit spürbar auf. In Europa richtet sich der Blick auf die vorläufigen Inflationsdaten für November, die um 11 Uhr veröffentlicht werden. Experten rechnen mit einer stabilen Teuerungsrate von 2,1 %.

Im Fokus:

Bayer startet mit deutlicher Stärke in den Tag. Rückenwind kommt aus den USA: Der Solicitor General unterstützt den Antrag des Konzerns auf eine Prüfung durch den Supreme Court im Glyphosat-Streit. Damit steigen die Chancen auf ein Grundsatzurteil, das die Rechtslage klären und die Welle von Klagen eindämmen könnte. Ein entscheidender Schritt für den DAX-Titel.

Auch Nestlé steht im Fokus. Der Schweizer Lebensmittelriese prüft laut Insidern den Verkauf seiner Premium-Kaffeekette Blue Bottle. Gemeinsam mit Morgan Stanley werden Optionen sondiert, um sich aus dem Geschäft mit Cafés zurückzuziehen. Der Schritt ist Teil einer umfassenden strategischen Neuausrichtung unter dem neuen CEO Philipp Navratil und spiegelt den Branchentrend wider, sich auf margenstarke Kernmarken wie Nescafé und Nespresso zu konzentrieren.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG2LEJ 13,79 25084,42481 Punkte 16,54 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG55S2 28,24 20897,747102 Punkte 8,52 Open End DAX® Bear UG70PC 17,89 25502,175008 Punkte 12,86 Open End Silber Bull UN23R2 5,27 51,1072 USD 9,12 Open End DAX® Bull UG5B02 16,33 22089,585526 Punkte 14,93 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.12.2025; 09:50 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Apple Inc. Call HD27RH 6,15 220,00 USD 3,59 17.06.2026 The Walt Disney Co. Call HD6XTZ 1,19 100,00 USD 5,27 17.06.2026 DAX® Call UG9YZY 1,99 29400,00 Punkte 14,11 18.12.2026 Apple Inc. Call HD5SRS 5,39 230,00 USD 4,01 17.06.2026 BMW AG Call UG7GQJ 0,77 100,00 EUR 4,48 16.06.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.12.2025; 09:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Palantir Technologies Inc. Short UG6EPR 0,94 209,367777 USD -4 Open End Bayer AG Long UG4YQ6 5,93 28,443522 EUR 15 Open End Ferrari N.V. Long HD2LVF 3,51 223,715359 EUR 3 Open End HENSOLDT AG Long HC406C 1,16 49,659902 EUR 4 Open End Bayer AG Long HD3K77 1,76 24,380639 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.12.2025; 09:50 Uhr;

