DAX startet freundlich: Bayer und Nestlé im Rampenlicht
Der deutsche Leitindex präsentiert sich zum Handelsbeginn positiv, während die US-Futures noch keine klare Richtung erkennen lassen. In Asien zeigt sich der Nikkei leicht schwächer. Anleger richten den Blick heute vor allem auf frische Unternehmensnachrichten und makroökonomische Impulse aus der Eurozone, die den weiteren Kursverlauf prägen könnten.
Makroökonomischer Überblick:
Positive Signale aus Fernost: Japans Verbrauchervertrauen kletterte im November auf den höchsten Stand seit Frühjahr 2024 und übertraf die Erwartungen deutlich. Die Stimmung hellt sich damit spürbar auf. In Europa richtet sich der Blick auf die vorläufigen Inflationsdaten für November, die um 11 Uhr veröffentlicht werden. Experten rechnen mit einer stabilen Teuerungsrate von 2,1 %.
Im Fokus:
Bayer startet mit deutlicher Stärke in den Tag. Rückenwind kommt aus den USA: Der Solicitor General unterstützt den Antrag des Konzerns auf eine Prüfung durch den Supreme Court im Glyphosat-Streit. Damit steigen die Chancen auf ein Grundsatzurteil, das die Rechtslage klären und die Welle von Klagen eindämmen könnte. Ein entscheidender Schritt für den DAX-Titel.
Auch Nestlé steht im Fokus. Der Schweizer Lebensmittelriese prüft laut Insidern den Verkauf seiner Premium-Kaffeekette Blue Bottle. Gemeinsam mit Morgan Stanley werden Optionen sondiert, um sich aus dem Geschäft mit Cafés zurückzuziehen. Der Schritt ist Teil einer umfassenden strategischen Neuausrichtung unter dem neuen CEO Philipp Navratil und spiegelt den Branchentrend wider, sich auf margenstarke Kernmarken wie Nescafé und Nespresso zu konzentrieren.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX).
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG2LEJ
|13,79
|25084,42481 Punkte
|16,54
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG55S2
|28,24
|20897,747102 Punkte
|8,52
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG70PC
|17,89
|25502,175008 Punkte
|12,86
|Open End
|Silber
|Bull
|UN23R2
|5,27
|51,1072 USD
|9,12
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5B02
|16,33
|22089,585526 Punkte
|14,93
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.12.2025; 09:50 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Apple Inc.
|Call
|HD27RH
|6,15
|220,00 USD
|3,59
|17.06.2026
|The Walt Disney Co.
|Call
|HD6XTZ
|1,19
|100,00 USD
|5,27
|17.06.2026
|DAX®
|Call
|UG9YZY
|1,99
|29400,00 Punkte
|14,11
|18.12.2026
|Apple Inc.
|Call
|HD5SRS
|5,39
|230,00 USD
|4,01
|17.06.2026
|BMW AG
|Call
|UG7GQJ
|0,77
|100,00 EUR
|4,48
|16.06.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.12.2025; 09:50 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Palantir Technologies Inc.
|Short
|UG6EPR
|0,94
|209,367777 USD
|-4
|Open End
|Bayer AG
|Long
|UG4YQ6
|5,93
|28,443522 EUR
|15
|Open End
|Ferrari N.V.
|Long
|HD2LVF
|3,51
|223,715359 EUR
|3
|Open End
|HENSOLDT AG
|Long
|HC406C
|1,16
|49,659902 EUR
|4
|Open End
|Bayer AG
|Long
|HD3K77
|1,76
|24,380639 EUR
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.12.2025; 09:50 Uhr;
