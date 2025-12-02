W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Hugo Boss stellt Anleger auf Geduldsprobe - Umsatz- und Gewinnrückgang 2026

dpa-AFX · Uhr
Luxusgüter
Artikel teilen:

METZINGEN (dpa-AFX) - Die Aktionäre des Modekonzerns Hugo Boss brauchen mit Blick auf eine Geschäftsbelebung Geduld. "2026 wird ein Jahr der Anpassung sein, in dem das Geschäft durch die Straffung von Prozessen, die Überarbeitung des Sortiments und die Optimierung des Vertriebsnetzwerks" geprägt ist, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Daher dürfte der Umsatz im kommenden Jahr auf währungsbereinigter Basis im mittleren bis hohen einstelligen Bereich sinken. 2027 will der MDax-Konzern dann wieder wachsen und 2028 soll das Tempo dann Fahrt aufnehmen. Zudem wird der operative Gewinn 2026 laut der aktuellen Prognose sinken. An der Börse kam das schlecht an. Der Aktienkurs knickte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um fast sieben Prozent ein./mis/tih

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hugo Boss

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Trading-Impuls
Visa im Fokus: Der Kurs steht an einer kritischen Markeheute, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegt27. Nov. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden