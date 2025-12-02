Hugo Boss stellt Anleger auf Geduldsprobe - Umsatz- und Gewinnrückgang 2026

METZINGEN (dpa-AFX) - Die Aktionäre des Modekonzerns Hugo Boss brauchen mit Blick auf eine Geschäftsbelebung Geduld. "2026 wird ein Jahr der Anpassung sein, in dem das Geschäft durch die Straffung von Prozessen, die Überarbeitung des Sortiments und die Optimierung des Vertriebsnetzwerks" geprägt ist, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Daher dürfte der Umsatz im kommenden Jahr auf währungsbereinigter Basis im mittleren bis hohen einstelligen Bereich sinken. 2027 will der MDax-Konzern dann wieder wachsen und 2028 soll das Tempo dann Fahrt aufnehmen. Zudem wird der operative Gewinn 2026 laut der aktuellen Prognose sinken. An der Börse kam das schlecht an. Der Aktienkurs knickte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um fast sieben Prozent ein./mis/tih