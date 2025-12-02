Insider: Wadephul reist kommende Woche nach China

Peking, 02. Dez (Reuters) - Bundesaußenminister Johann Wadephul reist Insidern zufolge kommende Woche nach China.

Der Besuch solle vom 08. bis 09. Dezember stattfinden, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Wadephul hatte eine für Oktober geplante Reise kurzfristig abgesagt.

(Bericht von Reuters; Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)