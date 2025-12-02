IRW-News: Canary Gold Corp.: Canary Gold Corp. unterzeichnet Bohrvertrag für ein großes 20.000 m umfassendes Bohrprogramm auf dem Projekt Madeira River in Rondônia (Brasilien)

IRW-PRESS: Canary Gold Corp.: Canary Gold Corp. unterzeichnet Bohrvertrag für ein großes 20.000 m umfassendes Bohrprogramm auf dem Projekt Madeira River in Rondônia (Brasilien)

Vancouver, British Columbia - 2. Dezember 2025 / IRW-Press / Canary Gold Corp. (CSE: BRAZ | Frankfurt: K5D) (Canary oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit den Firmen Geosol und Geosedna, beide hundertprozentige Tochtergesellschaften von Geopar - dem größten und etabliertesten Anbieter von Bohrdienstleistungen in Brasilien - einen Vertrag über die Erbringung von Bohrdienstleistungen unterzeichnet hat. Der Vertrag sieht ein umfangreiches Bohrprogramm mit zwei Schwerpunkten auf der weitläufigen Liegenschaft des Unternehmens entlang des höffigen Mocururu-Trends auf seinem Projekt Madeira River in Rondônia (Brasilien) vor.

Dieser Meilenstein schließt an die überzeugende geologische Validierung an, die während des ersten Jahres der Feldexploration des Unternehmens erzielt wurde, und baut auf den positiven Feststellungen auf, die in der letztwöchigen Pressemitteilung veröffentlicht wurden. In dieser Mitteilung waren die Ergebnisse der Schwermineralanalyse von Proben zusammengefasst, die von der Firma Overburden Drilling Management (ODM) analysiert wurden.

HIGHLIGHTS

- Bevorstehende Aufnahme von zwei parallelen Bohrprogrammen:

o Schneckenbohrungen über ca. 5.000 Meter (Geosol), eine modifizierte Trocken-Diamanttechnik, die entwickelt wurde, um vollständige Probenprofile aus unverfestigten und verfestigten Sedimentformationen zu gewinnen.

o Reverse-Circulation Bohrungen (Umkehrspülung - RC)/Druckluft-Kernbohrungen (AC) über ca. 15.000 Meter (Geosedna) zur systematischen Bewertung des ausgedehnten, verborgenen Mocururu-Gebiets.

- Das Schneckenbohrprogramm wird sich auf bekannte Mocururu-Ausbisse konzentrieren, wobei kurze Stepout-Bohrungen (25-50 m) absolviert werden, um oberflächennahe Erweiterungen unter der Deckschicht nachzuverfolgen.

- Im Rahmen des RC-/AC-Programms soll die gesamte 80 km Streichlänge der höffigen Stratigraphie in den Konzessionen von Canary anhand einer 2 km x 1 km großen Bohrfence-/Rasterkonfiguration erprobt werden.

- Die Bohrungen stellen den nächsten wichtigen Schritt zur Bestimmung des Umfangs und der Kontinuität des goldhaltigen Mocururu-Horizonts und der damit verbundenen sekundären Goldziele dar.

- Das Programm schließt an die positiven Schwermineralergebnisse von ODM an, die letzte Woche gemeldet wurden und das geologische Modell des Unternehmens weiter untermauern.

CanaryDrillcontract120225_DE_Prcom.001

Abbildung 1. Geplantes Bohrprogramm auf dem Goldprojekt Madeira River von Canary Gold. Es sind flache Schneckenbohrungen über etwa 5.000 m in Gebieten mit bekannten Mocururu-Ausbissen geplant, um diese Ziele mit Raster- und Stepout-Bohrungen unter der unmittelbaren flachen (< 15-20 m) Deckschicht zu erproben. Anhand von Reverse-Circulation Bohrungen (RC) und/oder Druckluft-Kernbohrungen (AC) über etwa 15.000 m soll die gesamte höffige 80 km Streichlänge durch eine Reihe von Bohrfences in Abständen von jeweils 2 km entlang der Streichlänge bzw. von jeweils 1 km quer zur Streichlänge untersucht werden.

Art der Bohrungen Unternehmen Anzahl der Bohrlöcher Meter

RC/AC Geosedna 300 15.000

Schnecken Geosol 100 5.000

Gesamt 400 20.000

Tabelle 1. Bohrprogramm auf dem Goldprojekt Madeira River

TECHNISCHER ÜBERBLICK ÜBER DIE BOHRPROGRAMME

Schneckenbohrungen (modifizierte Trocken-Diamantbohrungen) - Geosol (~5.000 m)

Die Schneckenbohrtechnik ermöglicht eine hochwertige, durchgängige und kontaminationsfreie Probenahme durch das gesamte stratigraphische Paket, in dem die Mocururu-Sedimente lagern. Dieses Programm wird:

- die bekannten Mocururu-Ausbisse bestätigen und erweitern;

- laterale Ausdehnungen unter der flachen Deckschicht nachverfolgen;

- Infill-Stepout-Bohrungen von je 25-50 Metern Länge zur Kartierung der oberflächennahen Geometrie der Zieleinheiten sowie der geologischen Kontrollen, Geometrien und Gehaltsverteilung der goldhaltigen Zonen nutzen;

- detaillierte lithologische und geochemische Informationen zur genaueren Eingrenzung von Zielgebieten für anschließende Explorations- und Bewertungsphasen bereitstellen.

CanaryDrillcontract120225_DE_Prcom.002

Abbildung 2. Schneckenbohrgerät von Geosol. Mit diesem Gerät sollen flache Schneckenbohrungen über etwa 5.000 m in Gebieten mit bekannten Mocururu-Ausbissen absolviert werden, um diese Ziele anhand von Raster- und Stepout-Bohrungen unter der unmittelbaren flachen Deckschicht (< 15-20 m) zu erproben.

CanaryDrillcontract120225_DE_Prcom.003

Abbildung 3. Aufbau des Schneckenbohrgeräts und hochwertige Proben, die mit einem flachen Schneckenbohrgerät gewonnen wurden.

Reverse-Circulation Bohrungen /Druckluft-Kernbohrungen (RC/AC) - Geosedna (~15.000 m)

Ziel des RC/AC-Programms ist die Bewertung des umfassenderen Potenzials der Sedimentformation unter der Deckschicht, zu der auch die goldhaltige Mocururu-Einheit gehört. Die Bohrungen werden auf einem systematischen 2 km x 1 km-Raster absolviert, das sich über etwa 80 Kilometer der höffigen Streichlänge erstreckt, die im Zuge der ersten Explorationsphasen im Jahr 2025 definiert wurde. Dieser Ansatz ermöglicht eine Untersuchung der vielversprechenden Stratigraphie und eine effiziente Identifizierung der Mocururu-Zielformation unter der Deckschicht.

CanaryDrillcontract120225_DE_Prcom.004

Abbildung 4. RC/AC-Bohrgerät von Geosedna, mit dem Reverse-Circulation Bohrungen /Druckluft-Kernbohrungen (RC/AC) über etwa 15.000 m absolviert werden sollen, um die gesamten 80 km der höffigen Streichlänge anhand einer Reihe von Bohrfences in Abständen von je 2 km entlang des Streichens bzw. in Abständen von je 1 km quer zum Streichen zu erproben.

CanaryDrillcontract120225_DE_Prcom.005

Abbildung 5. RC/AC-Proben, die zur Teilung, Protokollierung und Analyse aus dem Zyklon gewonnen wurden.

STELLUNGNAHME DES MANAGEMENTS

Mark Tommasi, President von Canary Gold, sagt dazu:

Die Beauftragung der Firmen Geosol und Geosedna, die beide Geopar angehören, ist ein wichtiger Meilenstein für Canary Gold. Dieses Programm stellt angesichts seines Umfangs und seiner Planung die bislang umfassendste Untergrundbewertung dar, die das Unternehmen bisher durchgeführt hat. Angesichts der jüngsten positiven Ergebnisse der Schwermineralanalyse durch ODM und der Feldarbeiten im Laufe des letzten Jahres, die unsere geologische These durchweg bestätigt haben, ist das Unternehmen nun sehr gut aufgestellt, um seine Explorationsstrategie rasch umzusetzen. Die aus diesen Bohrprogrammen gewonnenen Daten werden entscheidend dazu beitragen, die Verteilung, Mächtigkeit und Kontinuität des goldhaltigen Mocururu-Horizonts und damit verbundener sekundärer Ziele auf unserer umfassenden Liegenschaft zu definieren.

Die Mobilisierung wird Anfang Januar beginnen und die Bohrarbeiten werden nach der Vorbereitung des Geländes, der Montage der Ausrüstung und der Sicherung des Zugangs zu den entsprechenden Flächen aufgenommen.

NÄCHSTE SCHRITTE

- Mobilisierung der Bohrunternehmen und Vorbereitung der ersten Bohrstandorte.

- Laufende Zusammenführung der Ergebnisse der Schneckenbohrungen und RC/AC-Bohrungen mit den geologischen Kartierungen, geochemischen Daten und Schwermineraldatensätzen.

- Genauere Abgrenzung der Zielgebiete und mögliche Ausweitung der Bohrungen in Abhängigkeit von den ersten Ergebnissen.

- Weitere Updates werden im Laufe der Bohrungen bereitgestellt.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen (NI 43-101):

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Andrew Lee Smith, B.Sc., P.Geo., Executive Director von Canary Gold Corp., geprüft und genehmigt, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist. Herr Smith steht als leitender Angestellter und Direktor in einem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Datenüberprüfung:

Bei der Überprüfung der hierin offengelegten wissenschaftlichen und technischen Informationen hat der qualifizierte Sachverständige alle verfügbaren geologischen Protokolle, Feldnotizen, Probenahmedokumente, Berichte über Schwermineralkonzentrate, Analysezertifikate, Laborverfahren und andere relevante technische Aufzeichnungen im Zusammenhang mit dem Explorationsprogramm 2025 des Unternehmens geprüft. Die Überprüfung umfasste die Bewertung der Probenahmemethoden, der Protokolle zur Überwachungskette, der Sicherheit der Proben von der Entnahme bis zum Transport zum Labor sowie eine Überprüfung der Analysemethoden von Overburden Drilling Management Ltd. (ODM), einem unabhängigen kanadischen Labor, das auf die Bewertung von Schwermineralen spezialisiert ist. Gegebenenfalls wurden Bohrkernfotos, stratigraphische Profile und Feldbeobachtungen mit den Laborergebnissen verglichen, um die Übereinstimmung zu bestätigen.

Einschränkungen & Explorationsstadium:

Die hierin offengelegten Informationen beziehen sich auf Explorationsergebnisse im Frühstadium, darunter Daten zu Schwermineralindikatoren, Erkundungsprobenahmen und vorläufige geologische Auslegungen. Schwermineralanalysen und Feldbeobachtungen liefern keine quantitativen Goldgehalte und können nicht zur Schätzung von Mineralressourcen verwendet werden. Um die Bedeutung der beschriebenen geologischen Merkmale zu bestimmen, sind zusätzliche Bohrungen, systematische Probenahmen und eine Überprüfung der Analyseergebnisse erforderlich.

Vorsorglicher Hinweis zu sichtbarem Gold:

Der qualifizierte Sachverständige weist darauf hin, dass es sich bei dem in dieser Pressemitteilung beschriebenen sichtbaren Gold lediglich um eine qualitative Feststellung vor Ort handelt. Sichtbares Gold bestätigt weder den Gehalt, die Kontinuität noch das Vorkommen einer wirtschaftlich nutzbaren Mineralisierung. Die quantitative Bestimmung des Goldgehalts erfordert eine Analyse mittels Brandprobe und geeignete QA/QC-Verfahren. Das Vorkommen von sichtbarem Gold in einem frühen Stadium sollte nicht als Hinweis auf eine Mineralressource oder Wirtschaftlichkeit gewertet werden.

Vorsorglicher Hinweis zu Explorationszielen & geologischen Auslegungen:

Jeder Hinweis auf eine potenzielle Mineralisierung, in Sedimenten lagernde Paläoseifensysteme bzw. regionale Metallanreicherungen hat konzeptionellen Charakter. Es wurden noch keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zur Abgrenzung einer Mineralressource führen werden. Geologische Modelle, einschließlich Interpretationen des Mocururu-Horizonts, des Ursprungs der Sedimente, der Reife des Seifengolds und der Transportmechanismen im Becken, stellen interpretative Hypothesen dar, die auf begrenzten Datensätzen basieren und nicht als endgültig angesehen werden sollten.

Historische Informationen oder Informationen von Dritten:

Der qualifizierte Sachverständige hat Daten, die durch Bezug auf historische Informationen, akademische Referenzen oder geologische Interpretationen von Dritten (einschließlich der technischen Kommentare von ODM) in dieser Mitteilung enthalten sind, nicht unabhängig überprüft und sie sind nicht zwangsläufig repräsentativ für die Mineralisierung innerhalb der aktuellen Konzessionsgrenzen von Canary Gold.

Über ODM LTD

ODM Ltd ist ein führendes international tätiges Labor mit Sitz in Kanada, das sich auf die Analyse von Schwermineralkonzentraten und Untersuchungen zur Herkunft von Sedimenten für Mineralexplorationsprogramme rund um den Globus spezialisiert hat.

Über Canary Gold Corp.

Canary Gold Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Goldprojekten in Brasilien konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von bis zu 70 % am Projekt Rio Madeira durch eine Reihe von gestaffelten Explorationsausgaben und Meilensteinzahlungen.

Im August 2025 trieb das Unternehmen seine regionale Strategie weiter voran und schloss eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an zehn weiteren Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von ca. 94.700 Hektar von Talisman Venture Partners Ltd., einem privaten Unternehmen aus British Columbia, ab. Der Gesamtkaufpreis in Höhe von 1,7 Millionen CAD wird in mehreren Bar- und Aktienzahlungen beglichen, von denen ein Teil gemäß den Bedingungen der Vereinbarung noch zu leisten ist. Talisman behält eine NSR-Royalty (Net Smelter Return) in Höhe von 1,0 % auf die zukünftige Produktion aus den erworbenen Konzessionen ein. Das Unternehmen kann die Hälfte der NSR-Royalty (wodurch sich die NSR auf 0,5 % reduziert) jederzeit für 1,0 Millionen CAD zurückkaufen.

Zusammen verschaffen diese Beteiligungen Canary Gold einen dominanten und strategisch konsolidierten Grundbesitz in der Region Madeira River im Bundesstaat Rondônia, einer der höffigsten, aber noch wenig erkundeten Goldprovinzen Brasiliens.

