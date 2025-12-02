Kreise: Union stimmt für Rentenpaket - aber einige Gegenstimmen
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Unionsfraktion hat sich mit großer Mehrheit bei einigen Gegenstimmen für die Zustimmung zum umstrittenen Rentenpaket im Bundestag ausgesprochen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern der Fraktionssitzung. Die genaue Zahl der Nein-Stimmen und Enthaltungen bei der Test-Abstimmung blieb zunächst unklar./mfi/bk/DP/nas
