W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Kreise: Union stimmt für Rentenpaket - aber einige Gegenstimmen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Die Unionsfraktion hat sich mit großer Mehrheit bei einigen Gegenstimmen für die Zustimmung zum umstrittenen Rentenpaket im Bundestag ausgesprochen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern der Fraktionssitzung. Die genaue Zahl der Nein-Stimmen und Enthaltungen bei der Test-Abstimmung blieb zunächst unklar./mfi/bk/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Trading-Impuls
Visa im Fokus: Der Kurs steht an einer kritischen Markeheute, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegt27. Nov. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden