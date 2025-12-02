Trump will internationalen Flughafen von Washington umbauen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will den internationalen Flughafen Dulles nahe der US-Hauptstadt Washington umbauen lassen. Derzeit sei er ein "schrecklicher" Airport, der neu gestaltet werden solle, sagte der Präsident bei einer Kabinettssitzung. Er habe dafür einen "fantastischen" Plan, konkreter wurde Trump allerdings nicht. Unklar blieb zunächst auch, welche Folgen die Umbaumaßnahmen für Reisende haben.

Verkehrsminister Sean Duffy lenkte die Aufmerksamkeit dabei auf einen Unfall am internationalen Flughafen: Medienberichten zufolge waren Mitte November 18 Menschen während des Transportes mit einer sogenannten Mobile Lounge verletzt worden. Das Fahrzeug, das im Inneren an eine Mischung zwischen einem Wartezimmer und einem Bus erinnert, sei gegen eine Andockstelle an einem Flughafengebäude gekracht, berichtete etwa NBC Washington. Nach eigenen Angaben verfügt der Flughafen Dulles über 19 Mobile Lounges. Jedes Vehikel kann gut 100 Menschen transportieren.

Der Flughafen Dulles ist einer der bedeutsameren Airports der USA und liegt rund 40 Kilometer von der US-Hauptstadt entfernt. Er bedient neben mittellangen Strecken vor allem Ziele in der Ferne. Für kürzere Reisen dient vor allem der nationale Flughafen, der nach dem früheren Präsidenten Ronald Reagan benannt wurde. Er befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Washington. Offiziellen Angaben nach reisten im vergangenen Jahr knapp 27,3 Millionen Menschen über den internationalen Flughafen, den nationalen Airport nutzten etwa 26,3 Millionen./ngu/DP/mis