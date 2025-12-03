W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Umfrage

Ifo: Stimmung in der Automobilindustrie verschlechtert sich

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Wellnhofer Designs/Shutterstock.com

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der kriselnden deutschen Automobilindustrie hat sich dem Ifo-Institut zufolge im November erheblich verschlechtert. "Nach einem starken Anstieg im Oktober fiel der Geschäftsklimaindex der Autoindustrie im November deutlich. Er sank auf minus 20,0 Punkte, nach minus 13,4 Punkten im Oktober", teilte das Institut in München mit. Der Rückgang lasse sich auf pessimistischere Geschäftserwartungen zurückführen.

Denn laut Ifo bewerteten die Unternehmen der deutschen Autoindustrie ihre Geschäftslage im November besser als noch im Oktober. Ihre Erwartungen für die nächsten Monate sind aber deutlich schlechter - der Indikator ging von minus 4,6 Punkten im Oktober auf minus 23 Punkte im November nach unten.

"Dieses Auf und Ab im Geschäftsklima spiegelt die sehr hohe und steigende wirtschaftspolitische Unsicherheit in Deutschland und weltweit wider", sagte Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl laut Mitteilung zu den Zahlen.

Im Laufe des Tages werden die Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes für November erwartet. In den Monaten Januar bis Oktober wurden in Deutschland 2,5 Prozent weniger Autos neu zugelassen als im Vorjahreszeitraum./nif/DP/jha

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Mercedes-Benz
BMW
Stellantis

Das könnte dich auch interessieren

Rheinmetall, Renk, Hensoldt
Rüstungswerte steigen deutlich nach Putin-Kritik an Europagestern, 17:06 Uhr · dpa-AFX
Rüstungswerte steigen deutlich nach Putin-Kritik an Europa
Künstliche Intelligenz
Schaeffler nähern sich Jahreshoch - Drohnen-Kooperation mit Helsinggestern, 12:24 Uhr · dpa-AFX
Schaeffler nähern sich Jahreshoch - Drohnen-Kooperation mit Helsing
Mögliche Indexanpassungen
JPMorgan erwartet Aumovio im MDax - Dax wohl unverändertgestern, 15:42 Uhr · dpa-AFX
JPMorgan erwartet Aumovio im MDax - Dax wohl unverändert
Baumaschinenhersteller
Übernahmefantasie schiebt Wacker Neuson zeitweise zweistellig angestern, 13:55 Uhr · dpa-AFX
Übernahmefantasie schiebt Wacker Neuson zeitweise zweistellig an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchancegestern, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegt27. Nov. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden