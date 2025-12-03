Israel und Libanon wollen Gespräche über Waffenruhe ausweiten

Jerusalem/Beirut, 03. Dez (Reuters) - Israel und der Libanon wollen den Umfang ihrer Gespräche ausweiten und entsenden dazu neue Vertreter in den Militärausschuss zur Überwachung der Waffenruhe zwischen beiden Ländern. Erstmals solle auf libanesischer Seite mit Simon Karam auch ein ziviler Gesandter an den Gesprächen teilnehmen, teilte Präsident Joseph Aoun am Mittwoch mit. Israel wolle einen Vertreter entsenden, um eine Grundlage für eine Beziehung und eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Libanon zu schaffen, erklärte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Der Ausschuss soll noch am Mittwoch an der Blauen Linie zusammentreffen, die als Grenze zwischen dem Libanon und Israel dient.

Sollten zivile Vertreter beider Seiten teilnehmen, wäre dies ein Schritt in Richtung einer seit Monaten bestehenden Forderung der USA, die Gespräche über die Überwachung der Waffenruhe hinaus auszuweiten. Offiziell befindet sich der Libanon weiterhin im Kriegszustand mit Israel. Präsident Aoun hatte jedoch in den vergangenen Monaten erklärt, er sei offen für Verhandlungen über einen robusteren Waffenstillstand. Israel und der Libanon hatten sich 2024 auf eine von den USA vermittelte Waffenruhe geeinigt, die die mehr als einjährigen Kämpfe zwischen Israels Militär und der libanesischen Hisbollah-Miliz beendete. Allerdings werfen beide Seiten einander Verstöße gegen die Vereinbarung vor. Israel fliegt weiterhin Luftangriffe auf Stellungen, die nach seiner Darstellung dem Wiederaufbau der militärischen Fähigkeiten der Hisbollah dienen. Der Libanon bezeichnet die Bombardierungen und die Besetzung von Anhöhen im Süden durch Israel als Verstöße.

