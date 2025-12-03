W​e​r​b​u​n​g ausblenden

USA: Industrieproduktion legt etwas zu

dpa-AFX
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im September etwas gestiegen. Die Produktion habe um 0,1 Prozent zugelegt, teilte die US-Notenbank Fed am Mittwoch in Washington mit. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet.

Im August war die Produktion laut revidierten Daten allerdings um 0,3 Prozent gefallen. Zunächst war ein Anstieg um 0,1 Prozent ermittelt worden.

Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen sank auf 75,9 Prozent. Volkswirte hatten mit 77,2 Prozent gerechnet./jsl/mis

