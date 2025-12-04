W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Bundestag stimmt über Steuerpaket ab

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag entscheidet am Donnerstag (9.00 Uhr) über ein umfangreiches Steuerpaket zugunsten von Pendlern, Gastronomen und Ehrenamtlern. Der Gesetzentwurf, über den die Abgeordneten abstimmen, sieht unter anderem vor, die Pendlerpauschale für die ersten 20 Kilometer von 30 Cent auf 38 Cent pro Kilometer anzuheben. In der Gastronomie soll die Umsatzsteuer auf Speisen von 19 auf 7 Prozent sinken. Steigen soll dafür die Ehrenamts- und Übungsleiterpauschale, wovon etwa Trainer im örtlichen Sportverein profitieren.

Darüber hinaus debattiert der Bundestag unter anderem über eine deutsche Bewerbung für Olympische Spiele sowie um die Forderung nach einem Rücktritt von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. In einer Aktuellen Stunde geht es außerdem um die aktuellen Bemühungen zur Beilegung des Ukraine-Kriegs./ax/DP/nas

