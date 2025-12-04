W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EU-Einigung auf Abschwächung von Gentechnik-Regeln

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mit modernen Gentechnikverfahren veränderte Lebensmittel sollen in der EU künftig ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden können. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich in Brüssel darauf, entsprechende Züchtungen in vielen Fällen von bislang strengen EU-Gentechnikregeln auszunehmen, wie beide Seiten in der Nacht zu Donnerstag mitteilten./mjm/DP/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BASF
Nestlé
Danone

Das könnte dich auch interessieren

Agrarchemie- und Pharmakonzern
Bayer sieht in US-Rechtsstreits um Glyphosat Hoffnungsschimmer02. Dez. · dpa-AFX
Bayer sieht in US-Rechtsstreits um Glyphosat Hoffnungsschimmer
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zugestern, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDgestern, 12:05 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden