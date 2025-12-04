IRW-News: Tocvan Ventures Corp.: Tocvan gibt positive Oberflächenergebnisse vom North Block und Update zum Bohrprogramm auf Gran Pilar bekannt

IRW-PRESS: Tocvan Ventures Corp.: Tocvan gibt positive Oberflächenergebnisse vom North Block und Update zum Bohrprogramm auf Gran Pilar bekannt

Highlights:

· Erste Oberflächenergebnisse vom North Block quer über historische Abbaustätten liefern hohe Silberwerte

· Bisher wurden Bohrungen über 1.300 Meter auf dem North Block durchgeführt, die Ergebnisse stehen derzeit aus

· Die Oberflächendaten festigen Zielgebiete, um ein höhergradigeres Goldpotenzial in der Tiefe mit Bohrungen zu erproben.

o Mineralisierte Ausläufer und Feeder-Zonen könnten mit starken Alterationscharakteristika übereinstimmen, wo Ag-Pb-Zn-Sb-As und Au-As-Sb-Bi vorhanden sind.

· Im South Block gehen Straßenbau und Vorbereitungsarbeiten für die Schürfgrabungen und die Gewinnung weiter vonstatten.

· Video-Erläuterung

Hermosillo, Mexiko - 4. Dezember 2025 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen oder Tocvan) (CSE: TOC | OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/ A2PE64) - ein führendes Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines Vorzeige-Gold-Silber-Projekts Gran Pilar in Sonora (Mexiko) konzentriert - freut sich, vielversprechende Ergebnisse von ersten Oberflächenprobenahmen auf dem North Block des Konzessionsgebiets Gran Pilar bekannt zu geben. Das Probenahmeprogramm hat erhöhte Silberwerte, starke Pathfinder-Elemente sowie Indikatoren für eine Alteration aufgezeigt, was ein erhebliches Potenzial für eine erweiterte Mineralisierung kennzeichnet. Die Kampagne zur Oberflächenprobenahme zielte auf nicht ausreichend erkundete Gebiete innerhalb des North Blocks ab, darunter mehrere neue Zonen und historische Abbaustätten. Zu den wichtigsten Highlights gehören: erhöhte Silberergebnisse von bis zu 134 g/t (4,3 oz/t Ag), was ein hochgradiges Potenzial in Aufschlüssen an der Oberfläche zeigt.

Weitverbreitete erhöhte Pathfinder-Elemente und Alterationscharakteristika wie anomales Arsen, Antimon, Blei und Zink, welche häufig mit epithermalen Gold-Silber-Systemen einhergehen.

Identifizierung von Indikatoren für eine Mineralisierung auf mehreren neuen Gebieten - einschließlich alter Abbaustätten, was auf historische Aktivitäten und ungenutzte Explorationsgelegenheiten hindeutet.

Diese Ergebnisse bauen auf den fortlaufenden Bemühungen von Tocvan auf, die bekannten mineralisierten Zonen auf Gran Pilar abzugrenzen und zu erweitern. Der North Block, Teil des größeren Erweiterungsgebiets von Gran Pilar, stellt eine strategische Ergänzung des Projekts dar und unterstreicht das distriktgroße Potenzial des Konzessionsgebiets.

Wir sind begeistert von diesen anfänglichen Oberflächenergebnissen vom North Block, welche unser Vertrauen in das ausgedehnte Mineralisierungssystem auf Pilar bekräftigen, so Brodie Sutherland, CEO von Tocvan Ventures. Die hohen Silberwerte und starken Indikatoren für eine Alteration deuten auf aufregende neue Zielgebiete hin, die unsere Ressourcenbasis erheblich verbessern könnten. In Verbindung mit unserem aktiven Bohrprogramm stellen uns diese Resultate gut für andauerndes Wachstum und Wertschöpfung für unsere Aktionäre auf. Unsere Pilot-Vorbereitungen schreiten nach der vollständigen Genehmigungserteilung für die Pilot-Abbaueinrichtung, mit der wir die Verarbeitungsmethoden vor Ort testen können, zudem stetig voran. Parallel dazu werden Straßen für Schürfgrabungsarbeiten gebaut, um diese neuen Zonen freizulegen und zu beproben, was entscheidende Daten liefert, die unsere Expansionsstrategie anleiten.

Zusätzlich zu dem Update zu den Probenahmen berichtet Tocvan Fortschritte bei seinem andauernden Bohrprogramm auf Gran Pilar. Bislang wurden ungefähr 1.300 Bohrmeter über fünf Bohrlöcher fertiggestellt, wobei der Schwerpunkt auf Zielgebieten für die Ressourcenentdeckung liegt. Das Programm ist dazu ausgelegt, die vorrangigen Zonen genauer zu bestimmen und Erweiterungen der bekannten Mineralisierung zu erproben. Die Untersuchungsergebnisse von diesen Bohrlöchern stehen noch aus und werden nach Erhalt veröffentlicht werden. Tocvan ist weiterhin entschlossen, das Projekt Gran Pilar durch die systematische Exploration voranzubringen, mit Plänen für zusätzliche Probenahmen, geophysikalische Untersuchungen und fortdauernde Bohrarbeiten in den kommenden Monaten. Das Unternehmen priorisiert bei allen Arbeiten weiterhin Umweltschutzmaßnahmen und die Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft.

Ferner schreiten die Straßenarbeiten und Vorbereitungen für Schürfgrabungen und Bohrungen im South Block voran, während sich das Unternehmen auf die nächste Phase des Aufbaus und der Erprobung der Pilotproduktion vorbereitet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82068/Tocvan_041225_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1. Karte der nördlichen Alterationszone mit Zielgebietseinstufungen, die durch die Erstellung eines Gesamtindexes von Au- und Ag-Pathfindern bestimmt wurden. Die Zielgebietseinstufungen basieren auf: SPI (Silber-Polymetall-Index): kennzeichnet Ag-Pb-Zn-Sb-As ± Cu/W/Mo-Halos, die charakteristisch für epithermale oder polymetallische Systeme sind. GPI (Gold-Pathfinder-Index): macht Au-As-Sb-Pb-Bi ± S-Verbindungen deutlich, die in Au-Systemen geläufig sind. Gesamtindex (wie in der Karte ersichtlich): der Mittelwert der SPI- und GPI-Perzentile, der Proben erfasst, die in jeweils einem der Systeme oder in beiden robust sind.

Probe Au (g/t) Ag (g/t) As (ppm) Sb (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm)

334067 3,16 1225,0 1.845 2.350 200.000 34.200

334066 0,16 744,0 99 584 7.990 487

504602 0,04 134,0 35 38 3.050 223

494827 5,60 106,0 45 5 2.950 1.125

504600 0,04 69,4 122 34 2.740 3.060

504580 0,15 68,9 864 60 5.130 107

493320 0,11 63,4 72 624 4.430 167

493339 0,32 55,0 6 30 1.370 22

334064 0,02 44,7 20 19 23.500 41.000

334063 0,02 41,7 18 30 14.500 20.500

Tabelle 1. Bisher hervorzuhebende Ergebnisse von Oberflächenprobenahmen auf dem North Block. Alle Proben sind Gesteinssplitter- und Schlitzproben auf Abschnitten von 0,5 m bis 2 m Länge. Bisher wurden nur 104 Proben genommen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82068/Tocvan_041225_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2. Querschnitt von wesentlichen Zielgebieten, die bislang auf dem North Block von Gran Pilar identifiziert wurden. Zwei der Zielgebiete waren Gegenstand kürzlich erfolgter Bohrungen, wobei die Ergebnisse ausstehen. Die beiden zentralen Zielgebiete wurden vor Kurzem entdeckt und werden in die laufende Bohrkampagne einbezogen werden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Au liegt zwischen 0,0025 und 5,6 ppm, Ag zwischen 0,25 und 1.225 ppm, was auf bedeutende hochgradige Silberzonen und mäßige Goldvorkommen hinweist. Ag korreliert stark mit Pb, Sb, Zn, As, Cu, was einen polymetallischen Erzgang oder ein epithermales System mit intermediärer Sulfidierung andeutet. Au korreliert mit Ag, As, Sb, Pb, Bi, was auf Feeder-Zonen mit Arsenopyrit/Stibnit und Sulfosalz-Assoziierungen hinweist.

Zusammengesetzter Ziel-Index:

SPI (Silber-Polymetall-Index) markiert Ag-Pb-Zn-Sb-As-Korridore;

GPI (Gold-Pathfinder-Index) stellt Au-As-Sb-Pb-Bi-Halos heraus;

Kombinierter Gesamtindex stuft Proben in Bezug auf integriertes Au-Ag-Potenzial ein (Top-Proben: 334067, 334066, 494827). Die Ergebnisse des Gesamtindexes sind in Abbildung 1 dargestellt.

Alterationsindex:

Zusammengesetzt aus Proxys für Serizit-, Chlorit-Carbonat-Pyrit-, Carbonat-, Argillit- und Sulfidierungs-Trends.

Hohe Alterationsindex-Werte gruppieren sich mit Ag-reichen Zonen, was eine alterationsorientierte Zielbestimmung unterstützt.

Bedeutung für die Exploration:

Ausrichtung von Bohrungen/Schürfgrabungen auf Strukturen, wo Ag-Pb-Zn-Sb-As und Au-As-Sb-Bi mit starken Alterationscharakteristika zusammenfallen, da diese mineralisierte Ausläufer und Feeder-Zonen repräsentieren könnten.

ZU 100 % KONTROLLIERTE VORRANGIGE ZIELE FÜR SCHÜRFGRABUNGEN UND BOHRUNGEN

1. Erweiterung des South Block in der Main Zone

a. Anschlussarbeiten zu den erfolgreichen Bohrungen 2025

i. 19,4 g/t Au auf 3,1 Metern enthalten in 106,6 Metern mit 0,6 g/t Au (Pressemitteilung vom 25. Februar 2025)

ii. 5,4 g/t Au auf 6,1 Metern enthalten in 41,2 Metern mit 1,0 g/t Au (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025)

iii. 136 g/t Ag auf 10,7 Metern enthalten in 42,7 Metern mit 41 g/t Ag (Pressemitteilung vom 25. Juni 2025)

2. South Block (Pressemitteilung vom 12. November 2024)

a. Placer Corridor (900 Meter Streichlänge)

i. Bodenproben mit bis zu 21,2 g/t Au und >2.000 g/t Ag

b. Placer Source Area

i. Bodenproben mit bis zu 2,4 g/t Au und 22 g/t Ag

ii. Gesteinsproben mit bis zu 7,3 g/t Au und 389 g/t Ag

3. North Block

a. North Alteration Zone (3,2 km mal 1,5 km Fläche)

i. 2-Meter-Splitterprobe, 5,6 g/t Au und 106 g/t Ag (Pressemitteilung vom 19. Oktober 2023)

ii. Probe aus historischer Abbaustätte, 3,2 g/t Au und 1.225 g/t Ag (Pressemitteilung vom 8. März 2024)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82068/Tocvan_041225_DEPRCOM.003.png

Abbildung 3. Übersicht über das Projekt Gran Pilar, > 22 km2 aussichtsreiches Gelände mit zwei primären Zielen: South Block, der direkte Ausläufer und Erweiterung der historischen Main Zone, die durch ein sich erweiterndes Gangfeld mit noch nicht überprüften Bohrzielen definiert ist; North Block, eine 3,2 km mal 1,5 km große Zone mit Pyritisierung und Vertonung, die mit hochgradigen Gold-Silber-Gehalten übereinstimmt; das Gebiet ist noch weitgehend ungeprüft.

Wichtigste Bohrergebnisse von Gran Pilar:

· Zu den Höhepunkten des Diamantbohrkernprogramms 2025 gehören:

o 83,5 m mit 1,3 g/t Au, einschließlich 9,7 m mit 10,3 g/t Au (Pressemitteilung vom 11. März 2025)

o 97,4 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 36,3 m mit 1,6 g/t Au (Pressemitteilung vom 19. März 2025)

o 64,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 3,0 m mit 21,6 g/t Au und 209 g/t Ag (Pressemitteilung vom 26. März 2025)

o 46,9 m mit 0,5 g/t Au, einschließlich 2,6 m mit 7,2 g/t Au und 80 g/t Ag (Pressemitteilung vom 16. April 2025)

· Zu den Höhepunkten des RC-Bohrprogramms 2025 zählen:

o 106,8 m mit 0,6 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 19,4 g/t Au (Pressemitteilung vom 25. Februar 2025)

o 41,2 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 6,1 m mit 5,4 g/t Au (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025)

· Zu den Höhepunkten des RC-Bohrprogramms 2024 zählen (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 42,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 10,9 g/t Au

o 56,4 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 14,7 g/t Au

o 16,8 m mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag

· Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

o 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

o 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

· Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

o 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

o 29 m mit 0,7 g/t Au

o 35,1 m mit 0,7 g/t Au

· Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

o 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

o 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

· Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

o 61,0 m mit 0,8 g/t Au

o 21,0 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag

o 13,0 m mit 9,6 g/t Au

o 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Zusammenfassung der Massenprobe bei Pilar:

· Goldausbeute von 62 % nach 46-tägiger Laugungsperiode erzielt

· Erzgehalt von 1,9 g/t Au und 7 g/t Ag berechnet; extrahierter Gehalt von 1,2 g/t Au und 3 g/t Ag berechnet

· Die Massenprobe enthielt nur die grobe Fraktion des Materials (+3/4 bis +1/8)

· Die feine Fraktion (-1/8) deutet auf eine schnelle Ausbeute mit Rührlaugung hin

o Bottle-Roll-Rührlaugungstests lieferten eine schnelle und hohe Ausbeute: Ausbeute von 80 % Gold und 94 % Silber nach nur 24 Stunden Verweildauer

Zusätzliche metallurgische Untersuchungen:

· Ergebnisse der Gravitationsgewinnung mit Rührlaugung von fünf Mischproben liegen vor

o Gewinnung von 95 bis 99 % Gold

o Gewinnung von 73 bis 97 % Silber

o Beinhaltet Gewinnung von 99 % Au und 73 % Ag von Bohrkern-Mischprobe aus einer Tiefe von 120 m

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und kurzfristiges Produktionsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Region Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Vorzeige-Gold-Silber-Projekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 21 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Das Unternehmen hält außerdem eine 51-prozentige Beteiligung an einem 1 km² großen Joint-Venture-Gebiet mit Colibri Resources und erweitert damit seine Präsenz weiter. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 Meter mit 19,4 g/t Au in oberflächennaher Tiefe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassige Gold-Silber-Lagerstätte. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca Trend liegt - einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind - für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 66 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativen zu erschließen.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Gesteins- und Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit 50 Gramm Nominalgewicht und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Die Bodenproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Gold- und Multielementanalyse der Böden erfolgte durch Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren unter Verwendung von 50 Gramm Nominalgewicht. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (1 g/t) wurden mit einem robusteren Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren erneut analysiert. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/QP) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

TOCVAN VENTURES CORP.

Brodie A. Sutherland, CEO

1150, 707 - 7 Ave SW

Calgary, Alberta T2P 3H6

Telefon: 1 888 772 2452

E-Mail: ir@tocvan.ca

BLEIBEN SIE MIT UNS IN VERBINDUNG:

LinkedIn: TOC LinkedIn

X: TOC X

Facebook: TOC Facebook

YouTube: TOC YouTube

Web: tocvan.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82068

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82068&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA88900N1050

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.