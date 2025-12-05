W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Netflix auf 125 Dollar - 'Kaufen'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix von 145 auf 125 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit der geplanten Übernahme von Warner Bros. Discovery sichere sich der Streaming-Gigant auf einen Schlag ein Imperium an Inhalten, von dem er Jahrzehnte zehren könne, schrieb Markus Leistner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies könne allerdings auch eine immense finanzielle Belastung darstellen und die eigene Flexibilität einschränken. Wegen der zu erwartenden Marktmacht dürfte Netflix von den Kartellbehörden eine hohe Entschädigungszahlung aufgebrummt bekommen./rob/niw/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Netflix

Das könnte dich auch interessieren

Renk hoch, Hensoldt runter
Bank of America bewegt Rüstungheute, 08:49 Uhr · dpa-AFX
Bank of America bewegt Rüstung
Milliardenschwerer Deal
Netflix will Warner Bros. übernehmen - Aktie deutlich schwächerheute, 14:47 Uhr · dpa-AFX
Netflix will Warner Bros. übernehmen - Aktie deutlich schwächer
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zu03. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USD03. Dez. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden